Ibrahimovic e Ambrosini, siparietto a DAZN: “Ti ho mandato un messaggio”, Zlatan lo legge in diretta (VIDEO)

Divertente siparietto tra Ibrahimovic e Ambrosini a DAZN dopo Milan-Atalanta: di mezzo un messaggio su Whatsapp dell’ex rossonero.

Milan-Atalanta è stata la partita del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic a distanza di tanti mesi. L’ultima presenza risaliva al 22 maggio 2022, quando ci fu la vittoria in trasferta contro il Sassuolo e la conquista dello Scudetto.

Il 41enne svedese ha sofferto tanto. Già diverso tempo prima di operarsi non stava bene e faticava a giocare. Lui stesso ha rivelato che avrebbe dovuto sottoporsi mesi prima all’intervento al ginocchio sinistro, però ha promesso a Stefano Pioli che lo avrebbe rinviato per aiutare la squadra a vincere lo Scudetto.

Dopo l’operazione ha dovuto rimanere fuori a lungo, com’era normale che fosse. Non è stato semplice restare a guardare e non poter aiutare i suoi compagni. Soprattutto in certi momenti avrebbe voluto essere in campo con loro. Finalmente il calvario è terminato e ha potuto tornare a dare una mano. Il caso vuole che da quando è rientrato nella lista dei convocati, cioè in Milan-Torino, i rossoneri abbiano vinto tutte le partite dopo un digiuno di sette match senza vittorie.

Ibrahimovic e Ambrosini, siparietto dopo Milan-Atalanta

Ibrahimovic nel post-partita di Milan-Atalanta si è presentato ai microfoni di DAZN e in studio c’era anche Massimo Ambrosini, suo ex compagno di squadra in rossonero. Tra i due c’è stato un divertente siparietto riguardante un messaggio Whatsapp inviato dall’attuale commentatore della nota emettente.

Ambrosini: “Leggi il messaggio che ti ho scritto“.

Ibrahimovic: “Leggo quando mi sento di farlo, non quando me lo dici tu“.

Ambrosini: “Stai calmo, leggilo quando puoi. Ho scritto che ero contento che eri tornato“.

Ibrahimovic: “Non so se ho il numero di Ambro, forse l’ho bloccato“.

Poi Zlatan ha letto il messaggio: “My friend, sono contento per te. Mi sembravi molto libero nel movimento. Un abbraccio“. E poi ha aggiunto: “Grazie amore“. Le risate hanno accompagnato l’ultima battuta dello svedese, prima che Ambro poi procedesse alla sua domanda.