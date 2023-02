Ibrahimovic non ha dubbi: “Io come De Ketelaere, ecco cosa deve fare”

Lo svedese a fine partita ha parlato anche ai microfoni di Sky e si è espresso sul suo giovane compagno di squadra, dandogli un consiglio

Il Milan ha battuto l’Atalanta per 2-0 stasera a San Siro, ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quello contro Torino e Monza. Stavolta i rossoneri sono riusciti anche ad esprimere un calcio brillante e propositivo.

Una vittoria convincente quella della squadra di Stefano Pioli contro la Dea di Gian Piero Gasperini, totalmente annullata da un’ottima prestazione, che ha portato anche al quarto cleen sheet consecutivo. Tante note positive oggi per il Diavolo che hanno reso la serata davvero speciale. Tra queste anche i rientri di giocatori che mancano da tantissimo tempo, come Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic.

Il portiere francese è tornato dal primo minuto mentre lo svedese è entrato a circa un quarto d’ora dalla fine al posto di Olivier Giroud. Un rientro a distanza si sei mesi che ha fatto molto felici i tifosi rossoneri. Ibra ha finalmente concluso il suo percorso riabilitativo e ora è pronto per tornare ad aiutare i suoi compagni

Le parole di Ibra su De Ketelaere

Come ha specificato nelle interviste a fine match, c’è stata tanta sofferenza per lui in questo ultimo anno per non aver potuto combattere insieme alla sua squadra, ma ancora si sente forte e in grado di essere utile.

Ai microfoni di Sky Ibrahimovic ha poi parlato anche del suo giovane compagno Charles De Ketelaere, che ancora deve sbloccarsi. QUesto il il suo consiglio: “L’ho visto bene, rivedo un po’ me stesso in lui. All’Ajax questo momento mi è durato un anno. E’ tutto nuovo per lui, è in un paese nuovo e ci sono cose che lo influenzano in campo. Quando si sbloccherà partirà. Deve fare ciò che gli chiede il mister“.