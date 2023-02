Maignan su Instagram: “Fede, lavoro e vittorie: le mie uniche droghe” (FOTO)

Il portiere francese ha celebrato sui social il suo ritorno in campo dopo l’infortunio: tanta soddisfazione per lui che non vedeva l’ora

Quella di ieri è stata senza dubbio una serata speciale per il Milan. La squadra di Stefano Pioli ha vinto ancora, superando l’Atalanta per 2-0, ma anche con una prestazione da manuale sotto tutti i punti di vista.

A San Siro ieri si è vista una squadra brillante e aggressiva, con la voglia di comandare il gioco e di portarsi a casa uno scontro diretto molto importante per la classifica. Il Diavolo è riuscito nell’obiettivo e ha così agguantato l’Inter al secondo posto, approfittando del ko dei nerazzurri a Bologna. Ma le notizie positive sono state tante e tra queste ci sono i rientri i campo.

Ieri in fatti si sono rivisti due protagonisti importanti del Milan, assenti da diversi mesi e finalmente tornati a disposizione. Stiamo parlando di Mike Maignan e di Zlatan Ibrahimovic, due giocatori che sono mancati anche e soprattutto per le loro personalità. Per quanto riguarda il portiere francese l’assenza è pesata anche ovviamente dal punto di vista tecnico, perché di numeri 1 come lui ce ne sono pochi.

L’ex Lille è tornato dal primo minuto dopo ben cinque mesi, dopo aver finalmente smaltito in via definitiva il problema al polpaccio che non gli ha dato tregua dallo scorso fine settembre.

Il portiere francese si è messo alle spalle l’infortunio

Il 27enne è incappato in un paio di ricadute, anche per la fretta di voler tornare in campo ad aiutare la squadra, ma ora finalmente il calvario è finito. Primo match del 2023 per lui e prima porta inviolata, con una difesa che già da qualche settimana è cresciuta e ha ritrovato certezze.

Maignan è stato felicissimo di essere tornato in campo e non lo ha decisamente nascosto sui social. In una storia sul suo profilo Instagram ha postato un sua foto a fine gara scrivendo: “Fede, lavoro, vittorie le mie uniche droghe“. L’estremo difensore dei rossoneri e della nazionale francese ha anche postato su Twitter alcune su foto di ieri, con la didascalia “Mi riconosci? Sono tornato“. Ora l’obiettivo è quello di arrivare al top per la sfida di Champions League contro il Tottenham, per la quale non voleva assolutamente mancare.