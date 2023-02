Maye Musk, la madre di Elon a San Siro: “Go Milan” (FOTO)

Stasera a San Siro un ospite davvero speciale. La sua presenza è stata dimostrata attraverso un post social. Grande emozione per la celebrità!

Che serata a San Siro! Il Milan ha vinto meritando contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un successo netto, e che ha visto i rossoneri giocare come non facevano da tempo. La partita di stasera è stata importante non soltanto per i tre punti conquistati, che hanno riportato il Diavolo al secondo posto. Ma più fattori hanno reso preziosa la giornata. Dal ritorno di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic, alla presenza allo stadio di personaggi importantissimi.

Bianca Balti, Melissa Satta, Stefanos Tsitispas. Ma la vera super guest star presente a San Siro è stata lei, Maye Musk, madre del celeberrimo Elon Musk (capo e fondatore di Tesla e SpaceX). La signora, una vera icona mondiale, ha dimostrato la sua inaspettata devozione ai colori rossoneri. Ha passato il tempo della gara in una lounge dedicata agli ospiti del Milan, ma prima del fischio d’inizio si trovava a bordo campo a godersi a pieno il fantastico clima di San Siro.

Maye Musk ha ricevuto anche un prezioso regalo dal club rossonero: la nuova quarta maglia, indossata stasera dai giocatori e creata grazie alla collaborazione tra PUMA e Kockè. La Musk ha sfoggiato subito il nuovo capo, postando sui social uno scatto con lo stesso. Maye ha scelto il numero 75, come gli anni che compirà tra qualche settimana. Insomma, l’età non si chiede mai ad una donna, ma in questo caso è stata la Musk stessa a rendersi fiera dei suoi anni, spinta dall’entusiasmo del tifo milanista.