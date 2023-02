Milan, Ibrahimovic e il rinnovo di Leao: “E’ fatta? Mm…” (VIDEO)

Milan, il rinnovo di Leao ancora al centro delle voci. Interviene anche Ibrahimovic, al rientro in campo contro l’Atalanta. “E’ fatta? Mm…”

In casa Milan continua a tenere banco il rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri stanno tentando il tutto per tutto per trovare un accordo con il giocatore, ma potrebbe essere arrivato un assist davvero speciale da parte di Zlatan Ibrahimovic.

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao è sicuramente uno dei temi caldi in casa Milan. L’asso portoghese vedrà scadere il suo accordo con i rossoneri nel 2024. Per Maldini e Massara dunque è ora di accelerare e trovare una soluzione definitiva per evitare di perdere il giocatore a parametro zero: rinnovo o cessione in estate.

Inutile dire che i rossoneri puntano alla prima ipotesi. Leao è una delle chiavi della squadra di Pioli, e i rossoneri vorrebbero programmare ancora il suo futuro su di lui. L’accordo, però, è tutt’altro che semplice. Leao è infatti corteggiato dai club di tutta Europa. A suon di prestazioni e gol i fari si sono accesi sul talento rossonero. Impossibile per il Milan competere a livello economico con le altre big del continente, viste le difficoltà del calcio italiano.

I rossoneri potrebbero però avere trovato uno sponsor d’eccezione per il rinnovo del portoghese, e chissà che il suo aiuto non possa rivelarsi fondamentale per tenere a Milano il giocatore.

Ibrahimovic, il siparetto sul rinnovo di Leao: “Gioco gratis”

Zlatan Ibrahimovic, si sa, non è mai banale con le sue dichiarazioni. Il fuoriclasse svedese è intervenuto davanti ai microfoni di DAZN nel post-partita match che ha visto i rossoneri affrontare e vincere l’importante sfida contro l’Atalanta. Per Ibra è stato il rientro in campo dopo il lunghissimo stop che ha dovuto subire per l’intervento al ginocchio.

Ibra, che non è certo noto per avere peli sulla lingua, ha voluto dire la sua anche sul rinnovo di Leao. Lo ha fatto, ovviamente, in pieno stile Zlatan, con ironia, sarcasmo e un pizzico di arroganza tipica del personaggio. L’attaccante ha scherzato con i giornalisti sul rinnovo del compagno, non ancora arrivato. “Ho abbassato il mio stipendio per dare soldi a lui…” ha scherzato Ibra divertendo i tifosi. E non contento, ha messo il carico da novanta. “Mmhh” ha risposto dubbioso al giornalista che chiedeva se la firma fosse cosa fatta. E quando gli è stato fatto scherzosamente notare che probabilmente sarebbe stato necessario abbassarlo ulteriormente Ibra non ha avuto dubbi. “Sto giocando già gratis, cosa vuoi di più? Vuoi mia casa? Prenditela” ha scherzato.

Tra le righe, però, si evince come Ibra stia mettendo in campo il suo carisma e ascendente in favore del Milan per convincere il giocatore a firmare il rinnovo di contratto e a scongiurare il pericolo di una partenza a zero. Ibra è un vero totem nello spogliatoio. E chissà che gli assist dello svedese non possano presto trasformarsi in un gol per il Milan.