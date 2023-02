Milan, la quarta maglia conquista l’estero: boom di vendite, i numeri

Il quarto kit del Milan ha segnato un boom di vendite in Italia e in tutto il mondo. Numeri da paura dopo la vittoria contro l’Atalanta.

Milan-Atalanta ci ha detto che il Diavolo è tornato più bello e convincente di prima. Vittoria netta quella dei rossoneri, che hanno steso i bergamaschi su ogni piano. Il lavoro della squadra di Stefano Pioli è stato impeccabile. La difesa, il centrocampo, l’attacco, ogni reparto ha funzionato al meglio. L’Atalanta, praticamente, non ha tirato in porta, a dimostrazione di come la macchina rossonera sia tornata a funzionare.

La serata di domenica è stata speciale a San Siro, non soltanto per i tre punti conquistati nella maniera più meritata. Il ritorno di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic ha fatto da cornice allo splendido risultato. Un’atmosfera magica si è creata al Meazza, con anche diverse celebrità presenti nel settore ospiti dell’impianto. Tra tutti ha spiccato la presenza di Maye Musk, madre del celeberrimo Elon. Insomma, una serata da brividi, resa eccezionale anche dal quarto kit sfoggiato dai rossoneri.

Ha fatto faville la nuova divisa indossata dai giocatori del Milan, la stessa presentata giorni prima ( giovedì 23 febbraio) alla Milano Fashion Week. La collaborazione tra PUMA e Kockè (maison francese di alta classe) ha dato vita al quarto kit della stagione ispirato alla cultura 8-bit, e dopo la vittoria contro l’Atalanta è stato boom di vendite. I numeri che vi presentiamo rendono l’idea di quanto il Milan sia tornato forte anche sul piano del merchandising. Il tifo per il Diavolo sta unendo popoli dal punto di vista sociale e culturale.

Quarto kit Milan, vendite da urlo all’estero

La nuova maglia del Milan è andata a ruba soprattutto all’estero e tra i giovani. Un successo eccezionale! Le vendite hanno toccato picchi importanti in Paesi come Stati Uniti (18,2%), Francia (10,6%), Germania (8,7%) e Cina (6,1%), soprattutto dopo il successo contro l’Atalanta di domenica sera. Come accennato, la divisa ispirata alla cultura innovativa dell’8-bit ha convinto all’acquisto soprattutto i giovani. Circa il 60% degli acquirenti ha meno di 30 anni, mentre il 25% appartiene alla fascia d’età compresa tra i 30 e i 39 anni.

Le motivazioni di tali numeri e statistiche sono facilmente leggibili e fanno capo al fatto che i capi d’ispirazione digitale e la collaborazione con la casa di moda parigina rispecchiano l’attitudine innovativa della società e la sua attenzione alle nuove generazioni. La quarta maglia rossonera firmata Puma e Koché è andata ormai sold out sullo store online nella versione authentic.

Quarto kit Milan, le personalizzazioni più vendute

La maglia più richiesta è stata la 19 di Theo Hernandez, protagonista della campagna di promozione come del gol che ha sbloccato la partita contro l’Atalanta. Una rete magica, seppur aiutata dalla schiena del portiere Musso. A quella del francese, seguono la 11 di Ibrahimovic, la cui domanda ha tra l’altro subito una notevole impennata nel momento del suo rientro in campo dopo il lungo periodo di distanza dal terreno di gioco, e la 8 di Tonali. Enorme richiesta anche per la speciale maglia chiara del quarto kit portieri con il numero 1 di Maignan.