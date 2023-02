Milan, nuovo coro della Curva Sud: Theo e Adli già lo cantano (VIDEO)

Ieri sera a San Siro i due calciatori rossoneri già cantavano sulle note del nuovo coro ideato dalla tifoseria organizzata dei rossoneri

La Curva Sud del Milan ha inventato un nuovo coro per sostenere i propri idoli che sta già spopolando sui social nelle pagine rossonere e non solo. La tifoseria organizzata dei rossoneri è solita realizzare degli inni sulla base di canzoni famose.

Stavolta la Curva Sud ha ideato un coro basando il teso sulle note di Mucachos, il canto reso famoso dai tifosi dell’Argentina durante gli ultimi Mondiali in Qatar. Il coro è subito entrato nei cuori di tutti i tifosi del Diavolo, che lo hanno cantato a squarciagola anche ieri a San Siro durante e dopo la partita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ieri sera proprio al termine della sfida è partito il coro con tutto lo stadio a cantare e anche alcuni giocatori rossoneri. Il testo infatti è già nella testa anche dei calciatori, ai quali piace e non poco. A cantarlo insieme ai tifosi ieri infatti c’erano anche Theo Hernandez e Yacine Adli.

Milan, il testo del nuovo coro

Il coro è una manifestazione di affetto totale alla maglia del Milan e ai suoi colori. Il tifoso è consapevole di un amore che nasce già da piccoli e che è difficile da spiegare con le parole.

Ancora una volta i tifosi del Milan stupiscono e trovano il modo di accompagnare i ragazzi di Stefano Pioli, con i quali ormai c’è un legame davvero forte. Ecco qui sotto il testo per intero del nuovo coro, presente anche sulla pagina Instagram della Curva Sud:

Da quando ero piccolino

Io mi innamorai di te

Nel mio cuore che batteva

Non mi chiedere perché

Non te lo posso spiegar

Non potrai capire mai

Quanto è bello l’AC Milan

Quanto è bello essere noi

Io per sempre ci sarò

Quando il Milan giocherà

Come quando da bambino

Lo guardavo con papà

Bandito

Una vita accanto al Diavolo

E la sciarpa rossonera

Con orgoglio indosserò

E fiero

Di aver scelto sempre e solo te

Ogni giorno nella vitaaaa

Cosa più bella non c’è