Zaniolo, super esordio in Turchia: l’ex giallorosso subito in gol (Video)

Nicolò Zaniolo, esordio con il botto con la maglia del Galatasaray. Alla prima in Turchia incanta i nuovi tifosi.

Nicolò Zaniolo ha finalmente esordito con la maglia del Galatasaray. L’ex Roma incanta i suoi nuovi tifosi. L’avventura in Turchia inizia nel migliore dei modi. L’attaccante ha già mostrato tutto il suo talento.

E’ stata la telenovela del mercato invernale. Zaniolo e la Roma. La Roma e Zaniolo. La brusca rottura tra l’attaccante e i giallorossi ha gettato nel caos l’ambiente giallorosso e creato a Roma un clima a dir poco rovente. Lo strappo con la società giallorossa si è rivelato insanabile, e sono stati giorni di grande frenesia per il giocatore e il suo entourage in cerca di una nuova sistemazione.

Sembrava che in lizza potesse esserci anche il Milan. Massara e Maldini da tempo sono estimatori dell’ex giallorosso. Zaniolo è stato più volte vicino a vestire la maglia del Milan ma i costi elevati dell’operazione, la distanza tra la richiesta della Roma e l’offerta del Milan e il poco tempo rimasto prima della chiusura delle trattative hanno fatto si che fosse difficile riuscire a chiudere la trattativa.

A spuntarla, alla fine, è stato il Galatasaray, che sfruttando il mancato affondo di club inglesi e del Milan e la chiusura ritardata del mercato in Turchia è riuscito a trovare la proposta che accontentasse i giallorossi. Zaniolo al Galatasaray per 16.5 milioni di euro del cartellino più13 milioni di bonus. Zaniolo ha iniziato con entusiasmo la sua nuova vita calcistica, e sembra essere partito nel migliore dei modi.

Zaniolo, gol e vittoria all’esordio con il Galatasaray

L’ex giocatore romanista ha infatti fatto il suo esordio con la maglia del Galatasaray. Zaniolo è entrato all’80’ del match amichevole contro l’Alanyaspor. L’ex Roma si è presentato di fronte ai suoi nuovi tifosi nel miglior modo possibile: con una rete. Sono bastati 10 minuti a Zaniolo per mettere in chiaro tutto il suo talento e trovare la prima gioia con la sua nuova squadra. I musi lunghi di Roma sembrano essere davvero alle spalle.

🟡🔴 Prima gara e primo gol con la maglia del #Galatasaray per Nicolò Zaniolo ⚽ Entrato all'80', ha chiuso al 94' con questo gol 👇 l'amichevole con l'Alanyaspor 🌟 pic.twitter.com/4Sg9c2PZfO — Marco Conterio (@marcoconterio) February 26, 2023

Il gol, siglato allo scadere, al 94′ minuto, mette in mostra quelle che sono le straripanti qualità di Zaniolo. Inserimento a tutta velocità, marchio di fabbrica, alle spalle della difesa avversaria, poi il tocco di classe a dribblare il portiere sull’uno contro uno e infine la rete a porta vuota. Tutto sin troppo facile, per uno del suo talento. I tifosi hanno ovviamente accolto questa prima rete con grande gioia, augurandosi che sia la prima di tante.

Il calciatore si è invece lasciato andare ad un’esultanza composta. L’incontro è terminato con la vittoria per 4 reti a due del Galatasaray. Per Zaniolo, insomma, è arrivato l’esordio migliore. Gol e vittoria per iniziare al meglio la nuova avventura nel campionato turco.