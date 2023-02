Addio Milan, il segnale è chiaro: Pioli ha fatto la sua scelta

Le scelte di Stefano Pioli nel corso di Milan-Atalanta di ieri sera lanciano un segnale chiaro. Il futuro ora appare davvero segnato. Ecco cosa è successo

Il segnale è arrivato forte e chiaro. Ieri Stefano Pioli ha preso una decisione che non lascia alcun dubbio. La prossima partita, contro la Fiorentina, in programma sabato sera farà ancora maggiore chiarezza ma tutto sembra andare verso una direzione.

Il match contro l’Atalanta, che ha visto il ritorno del Milan, sul piano del gioco, dell’aggressività e del risultato, potrebbe aver scritto nuove gerarchie in attacco. Il titolare indiscusso è chiaramente Olivier Giroud. Con il nuovo anno sta segnando meno rispetto all’inizio della scorsa stagione ma per Stefano Pioli non si tocca. Il francese è stato gettato nella mischia anche durante il periodo più complicato quello post Mondiale, in cui era visibilmente in affanno. Anche ieri non è riuscito a trovare la via della rete ma è stato utile alla squadra raccogliendo ogni pallone che gli veniva lanciato. Ha vinto tutti i duelli con Djimsiti ma sotto porta non è stato freddo come in passato. Giroud ha comunque giocato praticamente tutto il match, venendo sostituito al 74’.

Riecco Ibrahimovic

Il 29esimo di Milan-Atalanta potrebbe davvero rappresentare un minuto chiave della storia recente della squadra rossonera. Proprio in quell’istante, infatti, è tornato in campo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, tirato a lucido, non è entrato per fare la comparsa e nonostante i suoi 41 anni è stato utile alla causa, giocando per la squadra, riuscendo a lavorare di sponda e facendo sentire la sua presenza.

Il segnale è stato davvero positivo. A Firenze il suo minutaggio è destinato ad aumentare. Il futuro di Ibra resta un’incognita. Dare per certo il suo ritiro, però, sarebbe sbagliato perché Zlatan ha abituato a sorprenderci. E’ giusto, però, pensare al presente.

E Origi…

Un presente che potrebbe fare sempre più a meno di Divock Origi. Il belga ha sprecato l’occasione da titolare avuta contro il Monza e ieri è rimasto a scaldare la panchina per tutta la partita. Sabato si gioca contro la Fiorentina ma Pioli potrebbe fare scelte in funzione della trasferta di Londra, per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champion League, contro il Tottenham. L’assenza di Leao, per squalifica, potrebbe essere un altro fattore che favorisce l’ex Liverpool.

E’ evidente che un’ennesima esclusione significherebbe bocciatura totale. Per Origi il tempo sta davvero scadendo e a fine stagione un addio non è più da escludere. La Premier League o il campionato turco le mete più probabili per Origi, una scommessa fin qui persa da Paolo Maldini e Frederic Massara.