Calciomercato Milan, nuovo esterno: colpo in Serie A

Il Milan starebbe prendendo in considerazione un esterno offensivo italiano per il prossimo calciomercato estivo: anche il Napoli interessato.

È presto per sbilanciarsi su quello che sarà il mercato del Milan nella prossima estate, ci sono diverse valutazioni da fare. Ad esempio, bisognerà capire se Stefano Pioli andrà avanti fino a fine stagione con il 3-4-1-2 e se questo sarà poi anche il modulo del futuro.

In ogni caso, ci sono più ruoli nei quali la dirigenza sarebbe chiamata a intervenire. Sono abbastanza evidenti alcune mancanze dell’organico. Non a livello numerico, visto che ogni posizione è coperta, ma qualitativo. Serve alzare il livello per rafforzare la squadra.

Uno dei ruoli nel quali Paolo Maldini e Frederic Massara possono pensare di agire è quello di esterno destro. Lì si stanno alternando Alexis Saelemaekers e Junior Messias, con Davide Calabria che prima dell’infortunio era stato impiegato come laterale tutta fascia con il cambio di modulo.

Calciomercato Milan, arriva un’ala italiana?

In base alla disposizione tattica che vorrà adottare Pioli nella prossima stagione, verrà scelto il tipo di esterno da prendere. Ovviamente, trapelano già dei nomi di possibili rinforzi per il Milan del futuro.

Stando a quanto rivelato da Affaritaliani.it, uno dei profili presi in considerazione dal club rossonero sarebbe Riccardo Orsolini. Il 26enne di Ascoli Piceno ha appena castigato l’Inter con la maglia del Bologna e sta disputando una buona stagione. Ha collezionato 7 gol e 3 assist in 21 presenze in Serie A.

Il suo contratto scade a giugno 2024 e la società emiliana vuole rinnovarlo. Pronta un’offerta con scadenza 2026 e stipendio da 1,5 milioni di euro netti annui. Attualmente il giocatore percepisce circa 1,3 milioni. Ci sono già contatti tra il direttore sportivo Giovanni Sartori e l’agente Michelangelo Minieri. Ovviamente, la possibilità di andare in una squadra più blasonata attira il giocatore.

Orsolini, non ci pensa solo il Milan

Al Milan un esterno come Orsolini potrebbe fare comodo nell’ottica di un ritorno al 4-2-3-1 o di passaggio al 4-3-3 o al 4-4-2, più difficile chiedergli di fare tutta la fascia nell’attuale modulo. Oltre al club rossonero, anche altri ci pensano.

Ci sono squadre della Serie A lo stanno prendendo in considerazione per il prossimo calciomercato estivo. Ad esempio, il Napoli e la Lazio, che giocano col 4-3-3. Nel recente passato pure la Fiorentina si era interessata a lui e potrebbe tornare alla carica. Le opzioni non mancheranno al calciatore, anche se il Bologna spera di riuscire ad arrivare al rinnovo. Senza firma, la scadenza contrattuale a giugno 2024 costringerebbe i rossoblu a venderlo in estate e per un prezzo più basso di quello corrispondente al suo reale valore.