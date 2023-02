Calciomercato Milan, offerta in arrivo: Rebic può partire davvero

In arrivo un’offerta concreta per il calciatore del Milan, già anticipata con alcuni sondaggi effettuati durante le scorse settimane.

Parlare di calciomercato estivo ad oggi, a fine febbraio e con tutta la seconda parte di stagione da disputare, è sicuramente troppo prematuro e sbrigativo per molti club.

Ma non è affatto da escludere che i dirigenti delle varie società calcistiche si stiano continuando a muovere proprio per non farsi trovare impreparati in vista dell’avvio della sessione estiva 2023.

Una notizia di mercato è arrivata proprio a toccare le orecchie e le corde di casa Milan da qualche giorno. Pare che un club estero sia fortemente interessato ad ingaggiare Ante Rebic, calciatore rossonero che troppo spesso è passato in questi anni da eccessi positivi a delusioni negative.

Sirene turche per Ante Rebic: contatti già in inverno

Rebic è finito nel mirino del Fenerbahce. Lo scrive il portale turco Sporx.com, il quale spiega come già nei mesi invernali la società di Istanbul avrebbe mosso alcuni passi per l’ingaggio dell’attaccante croato del Milan.

Inizialmente si pensava che il Fenerbahce potesse tentare l’acquisto di Rebic per portarlo immediatamente, già a febbraio, in maglia gialloblu come colpaccio della sessione di riparazione. Una sorta di risposta ai rivali storici del Galatasaray che si sono assicurati dalla Serie A un talento come Nicolò Zaniolo.

Le fonti del paese orientale parlano di contatti dunque avviati, sia con il Milan che con gli agenti di Rebic. Per il club rossonero l’attaccante classe ’93 non è di certo un titolare, visto che in questa stagione (compresi anche gli infortuni muscolari) Rebic ha finora disputato solo 7 partite dal 1′ minuto.

Esclusa l’opzione del prestito a gennaio, il Fenerbahce tornerà alla carica in estate per Rebic. L’idea è quello di rimpiazzare il bomber ecuadoriano Enner Valencia, molto richiesto dai club arabi, proprio con il croato che potrebbe ritrovare un altro vecchio gioiello della Serie A, ovvero l’ex capitano del Cagliari Joao Pedro.

Quanto chiede il Milan per la cessione di Rebic

Come detto un addio di Ante Rebic a fine stagione non appare così improbabile. Il Milan considera l’ex Fiorentina come un calciatore troppo discontinuo, una buona alternativa dalla panchina ma non sempre pronto a risolvere i problemi.

Il quasi 30enne di Spalato potrebbe essere rimpiazzato senza grossi rimpianti. Sul taccuino di Maldini e Massara vi sono esterni d’attacco come Noa Lang o il giovane Cade Codwell. Il Milan comunque valuta il cartellino di Rebic non meno di 13-15 milioni di euro, forte di un contratto in essere valido fino al giugno 2025.