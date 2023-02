De Leo e quel famoso Bologna-Inter: “Una vittoria molto significativa”

La famosa sconfitta dell’Inter contro il Bologna fa sorridere i tifosi milanisti. Il ricordo del protagonista: “Ha dato dignità al campionato”

La gara tra Inter e Bologna rievoca dolci ricordi per i tifosi milanisti. Adesso, un nuovo aneddoto sulla famosa gara è emerso. A svelarlo il vice del compianto Sinisa Mihajlovic. Cosa è successo nella notte che consegnò lo scudetto al Milan?

Era lo scorso 27 Aprile. Il campionato di Serie A si avviava verso la conclusione. L’Inter ha in mano il match point che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo scudetto. Gli uomini di Inzaghi scendono in campo per il recupero del match contro il Bologna, rinviato ad inizio Gennaio per un focolaio da Covid. Gli impegni ravvicinati e altre questioni hanno fatto si che il match si giocasse a ridosso della fine del campionato. Una vittoria dell’Inter vorrebbe dire sorpasso sul Milan capolista e strada pressoché spianata verso il tricolore.

Il resto è storia. I nerazzurri passano in vantaggio con Perisic dopo pochi minuti, ma prima il gol dell’ex di Arnautovic e poi la clamorosa papera di Radu che manda in gol Sansone completano una clamorosa rimonta del Bologna e spalancano le porte allo scudetto del Milan di Pioli. I rossoneri vinceranno tutte le altre gare, e i nerazzurri non avranno più l’occasione di ripetere il sorpasso che gli avrebbe consegnato il tricolore.

Quella sera, a colpire, oltre all’errore di Radu e al dramma nerazzurro è stata soprattutto la prova del Bologna. I rossoblù giocarono una gara da veri gladiatori.

Di Leo ricorda la sconfitta dell’Inter: “Ha dato dignità al campionato”

Emilio De Leo, ex assistente tecnico di Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per raccontare l’incredibile serata vissuta dai rossoblù. “E’ stata una vittoria significativa” ha ricordato. “Mihajlovic non c’era, e per questo ognuno di noi sentiva maggiori responsabilità”. De Leo ha ricordato come in molti dessero quasi per scontata la vittoria dei nerazzurri. “Ci vedevano come vittima sacrificale”.

Il risultato fu completamente diverso. Bologna fu fatale ai nerazzurri. “Dovevamo per prima cosa fare punti per non finire sotto in classifica e poi dovevamo mostrare il grande lavoro fatto nel girone d’andata”. Insomma, il Bologna è arrivato all’appuntamento con grandi motivazioni e con un obbiettivo che ha dimostrato di voler raggiungere più dei nerazzurri.

De Leo ricorda come quella partita arrivasse nel mezzo di tanti big match per il Bologna, ma nonostante questo i rossoblu riuscirono a uscire vittoriosi. “L’obiettivo nostro era anche trasmettere un po’ di gioia e serenità a Sinisa che era impegnato in una battaglia ben più importante. Abbiamo pareggiato con la Roma, battuto l’Udinese, pareggiato con la Juventus dove possiamo vincere…non abbiamo praticamente mai perso dando dignità al nostro campionato”. E il Milan ringrazia. Con l’orgoglio dei rossoblù, i rossoneri hanno avuto via libera verso lo scudetto.