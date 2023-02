Juventus, i bianconeri rischiano la radiazione: arriva la conferma

La Juventus rischia concretamente la retrocessione. Arriva l’autorevole conferma: “L’anno prossimo giocherà in Serie B”.

La Juventus naviga in acque a dir poco movimentate dopo le prime fasi dell’inchiesta che ha visto coinvolti i bianconeri sul fronte plusvalenze e stipendi. Presto per la Juventus potrebbero arrivare notizie anche peggiori.

I 15 punti di penalizzazione potrebbero non essere il problema peggiore della Juventus. I bianconeri hanno già incassato una dura stangata nel processo plusvalenze, quando la Corte federale d’Appello della FIGC ha inflitto una pesante sanzione ai campioni d’Italia. I bianconeri sono stati puniti per diverse operazioni di mercato che sarebbero servite per sistemare i bilanci del club.

Questo, però, si tratta solo di uno dei filoni dell’inchiesta Prisma, partita dalla procura di Torino, e solo delle prime fasi del processo. Man mano che le indagini proseguono, i bianconeri potrebbero rischiare più dei 15 punti di penalizzazione avuti sino ad ora.

La Juventus rischia concretamente la radiazione, arriva la conferma

Di questo sembra essere convinto l’avvocato Gigi Marengo, intervenuto ai microfoni di TvPlay, che non ha certo dipinto uno scenario allietante per i bianconeri. Secondo l’avvocato, la penalità di 15 punti potrebbe essere revocata ai bianconeri, ma il grosso deve ancora arrivare, e non sarà certo una passeggiata. “Con il processo sugli stipendi, parrebbe, non ho i fascicoli in mano, che senza quell’escamotage sugli stipendi, il bilancio del patrimonio netto fosse negativo, e con il patrimonio netto negativo non ci si può iscrivere al campionato. Io sono estremamente convinto che l’anno prossimo la Juventus giocherà in Serie B” ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tvplay_calciomercatoit (@tv_play_official)



L’avvocato ha accusato duramente la gestione di Agnelli. “Ovvio che sulla questione plusvalenze ci fosse una penalizzazione. Non credo sia legittimo, perché non si può retrocedere una squadra ha campionato in corso” ha spiegato. Diversa sarebbe la questione sul fronte stipendi, e proprio questo potrebbe mettere in difficoltà la Juventus. “La situazione stipendi arriva in un periodo in cui, a fine campionato, si può tranquillamente procedere, senza alterare classifiche, con il declassamento in una categoria inferiore, commettendo degli illeciti che raramente si sono visti nel vivere civile. Agnelli ha superato ogni limite con la sua gestione.”

I bianconeri rischierebbero insomma concretamente la retrocessione, soprattutto perché si parla di una società quotata in borsa. I reati di cui si parla sono gravissimi. “C’è di tutto vedete e qui ve lo dico troviamo mezzo codice penale in questa roba” ha avvisato. La Juventus rischierebbe concretamente dal punto di vista sportivo “Le carte federali chiedono certi requisiti per l’iscrizione al campionato. Tuttavia, parrebbe perché non ho il fascicolo in mano, da voci significative, che quell’escamotage sia servito alla società per iscriversi al campionato. Ora se questo fosse certo, scatterebbe in automatico una sanzione che va dalla retrocessione alla radiazione”.