Pioli cambia: la probabile formazione per Fiorentina-Milan

Pioli in vista di Fiorentina-Milan cambierà qualcosa nella formazione titolare: alcune scelte sono obbligate, altre no.

Contro l’Atalanta il Milan ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ed è anche tornato a convincere pienamente a livello di gioco. Si è rivista la squadra dei tempi migliori e c’è fiducia che possa continuare così anche nelle prossime partite.

I rossoneri non hanno subito gol negli ultimi quattro match, ritrovando una solidità difensiva che a gennaio era stata inesistente. Il cambio di modulo deciso da Stefano Pioli alla fine ha portato i risultati sperati. Si va avanti con il 3-4-1-2.

Adesso il Diavolo ha davanti altri due impegni molto importanti. Sabato c’è la Fiorentina da affrontare allo stadio Artemio Franchi, poi mercoledì prossimo a Londra ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Due trasferte insidiose, soprattutto quella in Inghilterra.

Fiorentina-Milan: le possibili scelte di Pioli

Pioli contro la Fiorentina potrebbe riavere a disposizione Davide Calabria e Ismael Bennacer, che domani dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo a Milanello. Al tempo stesso, però, a Firenze dovrà fare a meno di Rade Krunic e Rafael Leao. Entrambi saranno squalificati dal Giudice Sportivo, essendo stati ammoniti sotto diffida nel match contro l’Atalanta.

La Gazzetta dello Sport ipotizza che saranno Tommaso Pobega e Ante Rebic a prendere il posto dei due compagni sabato. E il loro ingresso “forzato” potrebbe non essere l’unica novità nella formazione titolare che verrà schierata al Franchi. Il mister potrebbe decidere di adottare un mini turnover in vista di Londra.

Una possibilità è l’impiego di Simon Kjaer in difesa al posto di Malick Thiaw o di Fikayo Tomori. A centrocampo potremmo rivedere Alexis Saelemaekers sulla fascia destra al posto di Junior Messias. E sulla trequarti non è da escludere che Pioli possa dare una chance a Charles De Ketelaere, facendo rifiatare Brahim Diaz per la sfida contro il Tottenham.

Vranckx, Bakayoko, Origi e Ibrahimovic scalpitano

A centrocampo Pobega è il favorito per prendere il posto di Krunic, però anche Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko sperano in un’occasione. Bennacer potrebbe essere preservato per il match di Champions League, partendo dalla panchina contro la Fiorentina. Nei prossimi giorni il mister valuterà come gestirlo.

In attacco, anche Divock Origi spera di avere una chance. Per caratteristiche è Rebic il sostituto naturale di Leao, però l’ex Liverpool proverà a convincere Pioli in settimana. E a scalpitare c’è anche Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo contro l’Atalanta e che conta di avere un minutaggio maggiore. Lo svedese si sente ancora una risorsa molto importante per il Milan e vuole dimostrarlo sul campo.

PROBABILE MILAN ANTI-FIORENTINA (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw (Tomori); Saelemaekers (Messias), Pobega (Vranckx), Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere (Diaz); Rebic (Origi), Giroud.