Il Milan per la prima volta ai quarti della Youth League: battuto il Rukh Lviv

Grande risultato per la Primavera del Milan di Ignazio Abate, che continua alla grande il suo percorso nella Champions dei giovani.

In campionato tentenna tra alti e bassi, ma in Europa vola che è un piacere. La Primavera del Milan continua a stupire a livello internazionale e prosegue il suo cammino trionfale.

Dopo aver superato con grande prestigio il girone di Youth League prima della sosta invernale, i giovani del Milan si sono imposti anche oggi negli ottavi di finale della competizione Uefa per Under-19.

Oggi il Milan, allo stadio Vismara, ha affrontato e battuto gli ucraini del Rukh Lviv, in questa sorta di playoff secco per il passaggio del turno in Youth League. Il match, difficile e tirato, è stato vinto per 1-0 dai ragazzi di Ignazio Abate.

A decidere l’incontro, nel finale, c’ha pensato il centrocampista Kevin Zeroli, autore della rete decisiva con uno stacco di testa imperioso su cross di Bakoune. Il tutto all’85’ minuto del match.

Vittoria che lancia la Primavera del Milan per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Youth League. I ragazzi rossoneri attendono ora di conoscere la propria avversaria diretta, che verrà decretata dal match di domani tra Atletico Madrid e Genk.