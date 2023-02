Zlatan Ibrahimovic, l’epico ritorno su Instagram: “Doubt me” (VIDEO)

Il video social di Zlatan Ibrahimovic ha fatto impazzire i tanti tifosi. L’attaccante ha voluto dimostrare che attraverso il duro lavoro tutto è possibile, e che… non bisogna mai dubitare di lui

Re Zlatan è tornato, e con lui il grande entusiasmo di tutti i tifosi. Sarà un caso che una volta rientrato in gruppo, il Milan ha ricominciato a vincere? Probabilmente non è suo tutto il merito, ma la sua parte l’ha fatta sicuramente. Ibrahimovic è tornato in campo domenica sera, nell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Il suo ingresso al 74‘ del secondo tempo ha infiammato San Siro, gremito di 72 mila spettatori che aspettavano questo momento da troppo tempo.

L’attaccante svedese è tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo quasi nove mesi, nove lunghissimi mesi in cui il “rumore” della sua assenza è stato assordante. I venti minuti giocati contro la Dea ci hanno mostrato un Ibra in forma, che ha tentato di stupire con qualche spunto interessante. Ma non è ancora al 100%, come da lui stesso dichiarato nel post-partita. Ha però fatto una sottolineatura l’attaccante 41enne. “Più mi alleno, più starò bene e sarò forte” ha dichiarato. Bisogna quindi aspettarsi tanto da Zlatan Ibrahimovic in questi restanti mesi di stagione.

Ha fatto di tutto pur di tornare. Ha sofferto maledettamente, e non tanto per dire. Dopo l’operazione al ginocchio ha passato l’estate e l’inverno a dedicarsi interamente alla sua riabilitazione. Un lavoro fisico e mentale di cui non troppi sono capaci. Oggi lo svedese è tornato, nonostante qualcuno avesse dubitato del suo rientro. E lui, attraverso un video social, ha voluto dimostrare che non bisogna mai dubitare di chi si chiama Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic, il video social da brividi

Il vero miracolo fisico Zlatan lo ha fatto lo scorso anno, quando sofferente per il ginocchio infortunato ha stretto i denti pur di non lasciare la squadra sola nel momento più importante. Lo Scudetto porta il suo nome non tanto per quanto fatto in campo, ma per l’enorme sacrificio fatto per esserci. Come da lui stesso raccontato, avrebbe dovuto operarsi già a marzo 2022, ma ciò avrebbe significato abbandonare il Milan per tanto tempo, e in quel momento la posta in gioco era troppo alta.

E quindi, punture al ginocchio, tanto riposo, ma ha continuato a lavorare Ibrahimovic per stare al fianco dei suoi compagni. Il risultato lo conosciamo tutti.

Zlatan ha lavorato con la stessa grinta e lo stesso desiderio in questi ultimi nove mesi, dimostrando che tutto è possibile attraverso il sudore e la volontà. E ha sfidato tutti quelli che dubitavano del suo rientro attraverso un video da brividi postato sui social. La didascalia riporta la frase Doubt me (Dubitate di me), con la musica dei Two Steps From Hell “Heart of courage”, celebre canzone usata in tanti video epici. Il corto ripercorre gli ultimi nove mesi dell’attaccante, dall’operazione al ginocchio sino al rientro in campo contro l’Atalanta. Robe da pazzi, robe da Zlatan Ibrahimovic!