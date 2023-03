Davide Calabria, possibile nuovo ruolo: l’idea di Pioli

Calabria è prossimo al rientro e potrebbe ricoprire un ruolo differente nel Milan di Pioli: sarà la soluzione giusta per il capitano rossonero?

Stefano Pioli sta ritrovando risultati, prestazioni e man mano anche tutti i giocatori a disposizione. Contro l’Atalanta c’è stato il ritorno di Mike Maignan dopo mesi di assenza e abbiamo rivisto in campo pure Zlatan Ibrahimovic.

I prossimi rientri in programma sono quelli di Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer. Salvo sorprese, dovrebbero essere tutti e tre nella lista dei convocati per Fiorentina-Milan. Si tratta di ritorni molto importanti in una fase delicata della stagione, la squadra si gioca tanto ed è fondamentale avere più opzioni possibili.

Calabria, Florenzi e Bennacer sono tutti elementi che ricoprono una certa importanza nel gruppo. Sia sotto il profilo tecnico-tattico sia della personalità hanno un’utilità enorme. Pioli non vorrebbe mai rinunciarvi, però purtroppo gli infortuni gli hanno fatto saltare diverse partite. Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel e a Firenze dovrebbero esserci.

Davide Calabria verso il rientro: cambia ruolo?

Calabria è il capitano del Milan e quindi il suo ritorno non può che essere importante. Da capire, appena sarà al 100% della condizione, se il mister gli darà la maglia da titolare o farà altre scelte. Adesso la squadra viene schierata con il modulo 3-4-1-2, che forse non è l’ideale per lui.

Con questa nuova disposizione, il ruolo naturale di Davide sarebbe quello di laterale destro. Può assolutamente giocare lì, però bisognerà vedere se sarà adatto a ricoprire tutta la fascia o se Pioli preferirà continuare con Junior Messias o in alternativa Alexis Saelemaekers. Questi due giocatori, rispetto a Calabria, sono meno bravi in fase difensiva ma possono dare di più in quella offensiva.

Ci saranno delle valutazioni partita per partita, anche a seconda della caratteristiche degli avversari. Capiremo tutto nel momento in cui il numero 2 rossonero sarà pienamente recuperato e in forma per dare il suo contributo. Non bisogna escludere che l’allenatore pensi a un suo impiego in una posizione differente, ad esempio quella di centrale di destra della difesa.

Calabria difensore nella retroguardia a tre?

Davide può giocare in quello che oggi è il ruolo di Pierre Kalulu, il quale al momento compone il reparto difensivo titolare con Malick Thiaw e Fikayo Tomori. L’ex Lione sta giocando tanto e le rotazioni saranno importanti nelle prossime partite.

Calabria non dovrebbe avere particolari problemi ad agire come “braccetto” destro della difesa. I compiti sono un po’ diversi da quelli del terzino, però ha le qualità per giocare anche lì. Sa difendere e ha anche la possibilità di sganciarsi in avanti a seconda della situazione di gioco. Contro l’Atalanta, ad esempio, abbiamo visto un Kalulu più volte nella metà campo avversaria.

Pioli vuole sempre equilibrio, aspetto fondamentale, però la spinta dei braccetti difensivi è importante in certi momenti della partita. Il Milan sta crescendo nell’interpretazione del nuovo modulo e il capitano rossonero può inserirsi bene anche in questo sistema diverso da quello utilizzato per anni.