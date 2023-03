De Ketelaere, la conferma ufficiale: “Lo volevamo ma ha scelto il Milan”

Il Presidente del club ha confermato la trattativa della scorsa estate per Charles De Ketelaere. O loro o il Milan. E’ stato decisivo il giocatore.

Charles De Ketelaere al Milan non è ancora sbocciato. E’ un fatto evidente, e che sta dispiacendo parecchio a tutto l’ambiente, fatto di club e tifosi. Acquistato dal Club Brugge la scorsa estate per 32 milioni di euro più bonus, il talento belga ha rappresentato l’investimento maggiore del duo Maldini-Massara al Milan. Su di lui le aspettative erano e rimangono altissime, con anche il paragone con Ricardo Kakà a fomentare l’attesa.

Ad oggi però i numeri parlano di un giocatore che sta avendo grosse difficoltà d’espressione, dal punto di vista tecnico parlando. Stefano Pioli lo aveva lanciato come titolare del suo scacchiere ad inizio stagione, e lui aveva fatto intravedere ottime doti. Un solo assist da quando arrivato in rossonero, di pregevole fattura aggiungeremmo, ma troppo poco per conquistare il Diavolo e la sua tifoseria.

Ciò che più sta mancando a Charles è quel gol che lo aiuterebbe senza dubbio a sbloccarsi, a ritrovare sicurezza in sé stesso. Lo abbiamo visto divorare tale occasione più e più volte. Contro il Monza, andata e ritorno di campionato, poi contro il Tottenham. C’è bisogno di bucare la rete, è indubbio. Il Milan, i compagni e l’allenatore non smettono affatto di credere in lui, e che un giorno il suo talento sbocci definitivamente. Maldini e Massara hanno sudato il suo acquisto come per nessun altro giocatore, e hanno anche affrontato la concorrenza di club economicamente più forti pur di aggiudicarselo. E su questo arriva una conferma cruciale.

Leeds, parla il Presidente

Andrea Radrizzani è un uomo d’affari italiano ma Presidente di un club di Premier League quale il Leeds. Il suo lavoro in Inghilterra da Number One sta risultando decisivo e molto positivo. In pochi anni ha riportato il club nella massima serie inglese, e oggi è molto attento, in collaborazione con la sua dirigenza, a scovare talenti importanti in giro per l’Europa. L’estate scorsa, come il Milan, aveva messo gli occhi su Charles De Ketelaere. Non è una novità infatti che il Leeds era la prima avversaria dei rossoneri nella corsa al talento.

Radrizzani, ospite della trasmissione DAZN Croquetas, ha confermato la trattativa estiva per il classe 2001 belga. Nello specifico il Presidente del Leeds ha dichiarato: “Si c’eravamo noi e il Milan, ma il ragazzo ha scelto il Milan”. Una frase che conferma l’enorme desiderio di Charles De Ketelaere di vestire la maglia rossonera. Lui e il Milan hanno resistito ad ogni assalto, anche economicamente maggiore, pur di trovarsi e unirsi. Il Club Brugge, probabilmente, avrebbe accettato di buon grado l’offerta dell’inglese, ma quando è il giocatore a desiderare ardentemente un’altra destinazione c’è poco da fare.

Come anche il Milan, che ha fatto di tutto pur di accontentare sé stesso e De Ketelaere.

Leeds anche su Zaniolo

E non è finita qui. Il Leeds è stato rivale di mercato del Milan anche a gennaio, quando Maldini e Massara hanno dato l’assalto a Nicolò Zaniolo. Sappiamo bene che la Roma ha fatto grosso muro mandando all’aria la trattativa. Nel frattempo si era inserito anche il Leeds come confermato dal Presidente Radrizzani a Croquetas. Perchè l’affare non è andato in porto? Lo ha spiegato il numero uno del Leeds.

“Fino alla fine abbiamo provato a fare uno scambio alla pari con la Roma per avere Zaniolo, ma il club giallorosso non aveva più slot per gli extra comunitari. Il giocatore pedina di scambio che avevamo individuato era straniero, di conseguenza l’affare è saltato”.