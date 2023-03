Fontana incontra Cardinale: “Gli ho ricordato che il popolo milanista è un patrimonio speciale” (FOTO)

La testimonianza del meeting in Regione Lombardia tra Gerry Cardinale e Attilio Fontana. Presidente del Milan e governatore hanno discusso di vari temi.

Giornata importante e campale quella di oggi per il futuro stadio del Milan. Il club ha annunciato da giorni di voler abbandonare l’ipotesi di un impianto in condivisione con l’Inter e virare su un piano intrigante.

Il Milan vuole costruire lo stadio di proprietà a La Maura, presso l’ex ippodromo Snai. Una zona non lontana da dove sorge l’attuale stadio di San Siro e che dunque è all’interno del Comune di Milano.

Dopo l’incontro a Palazzo Marino col sindaco Beppe Sala, il patron rossonero Gerry Cardinale (accompagnato da Paolo Scaroni e Giorgio Furlani) ha avuto anche un secondo meeting: capatina al Pirellone per dialogare con il governatore lombardo Attilio Fontana.

Fontana-Cardinale, cosa si sono detti nell’incontro odierno

Dunque Cardinale per la prima volta ha incontrato il presidente della Regione Lombardia presso la nota sede milanese del governatore. Un meeting proficuo in cui sicuramente si è parlato anche del progetto stadio a La Maura.

E’ sembrato accogliente e molto propenso al dialogo Fontana. Lo stesso governatore, da poco riconfermato al suo posto tramite le elezioni regionali, ha pubblicato un post per testimoniare l’incontro con patron del Milan.

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan – ha scritto Fontana sul suo account Instagram – Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Da tifoso rossonero non ho potuto fare a meno di scambiare con lui anche qualche idea calcistica ricordandogli che il popolo milanista è un patrimonio ‘speciale’ che sempre e comunque è al fianco della propria squadra”.

Nell’annuncio Fontana dunque si mostra aperto al dialogo per lo stadio e afferma di avere un debole per i colori rossoneri. Forse un piccolo vantaggio di simpatia nell’iter che porterà all’ok per l’impianto di proprietà Milan.