Il Siviglia pronto a cederlo: il Milan è alla finestra

Il giovane talento di proprietà Siviglia avrebbe già le valigie in mano dopo una sola stagione. Il Milan è il club più interessato a lui.

Continua la caccia del Milan ai giovani talenti internazionali, individuati come possibili e futuri titolari della squadra di Stefano Pioli. Come è noto, la strategia del club rossonero è finalizzata proprio a reperire elementi di prospettiva piuttosto che calciatori già pronti e formati.

L’ultimo talento finito nel mirino del Milan è un difensore centrale. Dunque facente parte di un reparto dove, attualmente, il Milan sembra piuttosto ben coperto con la presenza dei vari Tomori, Kalulu e Thiaw. Ma in vista della prossima stagione non sarebbe male trovare un’altra risorsa di qualità.

Il profilo seguito è quello di Tanguy Nianzou. Nome che forse dirà ancora troppo poco agli appassionati di calcio italiani, ma chi segue i campionati esteri forse sa bene che si tratta di un difensore di ottime qualità e dal pedigree davvero rilevante.

Dalla Spagna: Nianzou verso la Serie A, Milan e Inter lo cercano

La notizia arriva, con conferma quasi ufficiale e formale, dal portale Todofichajes.com. Tanguy Nianzou, difensore eclettico del Siviglia, è pronto a fare le valigie in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Eppure Nianzou è giunto in riva al Nervion solo l’estate scorso, quando la formazione iberica lo ha ingaggiato per 12 milioni di euro dal Bayern Monaco. Un acquisto intelligente e intrigante, soprattutto in prospettiva visto che il ragazzo francese è classe 2002 e dunque ha da poco compiuto 20 anni.

Nonostante lo stesso Nianzou abbia ammesso di aver fatto la scelta giusta nel passare al Siviglia, pare che la sua avventura spagnola sia già vicina al capolinea. Il talento francese mira infatti a giocare fin da subito con un top club europeo: due squadre italiane di alto rango hanno già bussato alla sua porta. Si tratta di Milan ed Inter.

Possibile derby estivo tra rossoneri e nerazzurri per Nianzou, centrale longilineo dai piedi buoni, che non disdegna qualche sortita offensiva. Lo testimoniano i 3 gol ufficiali già messi a segno in questa stagione. Non da escludere dunque un futuro in Serie A per la giovane promessa.

Nianzou, 20 anni e già tre maglie pesanti indossate in carriera

Come detto Nianzou ha solo 20 anni di età, ma una carriera importante alle spalle. Nella sua giovane marcia nel calcio che conta il francese ha già indossato tre maglie pesanti: quella del PSG, squadra nella quale è cresciuto ed esploso. Poi quella del Bayern Monaco, dove però si è potuto mettere in mostra pochissimo. Infine quella attuale del Siviglia.

Il Milan, società esperta nel reclutare giovani di ottime qualità, potrebbe essere il suo prossimo approdo. Nianzou potrebbe essere un colpo in stile Kalulu, altro francese di grande prospettiva che si è inserito subito benissimo a Milanello. Il costo del suo cartellino non dovrebbe superare i 15 milioni di euro.