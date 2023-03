Jurgen Klopp in Serie A: la pazza idea di un club italiano

L’idea davvero intrigante che riguarda l’ingaggio in Italia di uno degli allenatori internazionali di maggior prestigio e rilievo.

Anche gli allenatori più forti e di qualità rischiano di cadere. Lo sa bene Jurgen Klopp, tecnico dal 2015 del Liverpool, capace di portare gioco, campioni ed entusiasmo nel noto club inglese.

Klopp è nella leggenda dei Reds, visto che ha riportato dopo 30 anni il titolo nazionale al Liverpool, senza dimenticare la Champions League sollevata da Jordan Henderson e compagni nel 2019 in finale contro il Tottenham.

In questa stagione però il rendimento del Liverpool è clamorosamente sotto le aspettative. Settimo posto in Premier (lontanissimo dalla vetta), già fuori dalle due coppe nazionali e quasi eliminato dal Real Madrid in Champions. Insomma, un capitombolo che rischia di costare il posto a Klopp a fine anno.

Assalto dell’Inter a Jurgen Klopp

La notizia di oggi, lanciata da La Stampa, è davvero clamorosa. Sarebbe in arrivo una proposta da parte di un top club di Serie A per Klopp. Si tratta dell’Inter, squadra attualmente al secondo posto in classifica che vorrebbe puntare in alto e dunque ingaggiare uno degli allenatori più importanti in circolazione.

L’Inter, così come il Liverpool, viene da mesi troppo altalenanti in campionato. Lautaro e compagni sono passati da vincere gare difficili e prestigiose, come il derby o il duello con il Napoli, a perdere punti preziosi contro squadre molto meno ambiziose, come si è evinto nella sconfitta di domenica a Bologna.

Simone Inzaghi è dunque in forte discussione. L’allenatore nerazzurro, pur avendo portato già tre trofei negli ultimi mesi (due Supercoppe Italiane ed una Coppa Italia) non gode della stima dell’ambiente e della proprietà cinese. La quale sarebbe pronta a fare follie per prendere Jurgen Klopp in vista della prossima stagione.

Un allenatore di spessore, un po’ come ai tempi di Mourinho e Conte, ma soprattutto abile a far giocare bene le proprie squadre. Cosa che all’Inter manca da qualche tempo. Klopp sarebbe anche molto tentato di questa esperienza, visto che dopo Germania e Inghilterra potrebbe arricchire la sua carriera con la Serie A italiana.

Le alternative a Klopp per la panchina dell’Inter

Tutta da valutare comunque la possibilità reale dell’Inter di ingaggiare Jurgen Klopp, soprattutto per motivi economici. Il tedesco è sicuramente una prima scelta, ma come riporta il quotidiano La Stampa non mancano alternative meno prestigiose ma comunque intriganti.

Una pista porta all’ex centrocampista interista Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna potrebbe fare sul serio e portare entusiasmo nella piazza nerazzurra, oltre che idee nuove e molto avveniristiche. Altro nome sondato è quello di Roberto De Zerbi, che sta facendo molto bene al Brighton dopo la grande avventura al Sassuolo. L’italiano garantirebbe un gioco armonico e un progetto giovani.