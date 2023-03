Marco Nasti manda segnali al Milan: doppietta alla Reggina di Inzaghi (VIDEO)

Il giovane attaccante di proprietà del Milan realizza una doppietta nei minuti finali e ribalta le sorti del derby: grandi emozioni al Marulla

Ieri sera in Serie B si è giocato il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, valido per la 27esima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale davvero importante per le due squadre, in corsa per i rispettivi obiettivi.

Il Cosenza di William Viali, ultimo in classifica, cercava punti importanti per la salvezza mentre la Reggina di Inzaghi aveva bisogno di un successo per rimanere agganciata alle prime in classifica. Gli amaranto puntano infatti alla promozione diretta e c’era da tener testa a Frosinone e Genoa.

Al Marulla è successo davvero di tutto, con gli ospiti che sono passati in vantaggio grazie alla rete di Gori, ma che hanno subito una beffa pazzesca nel finale. Nei minuti di recupero infatti è accaduto l’incredibile e i padroni di casa hanno ribaltato completamente il risultato portandosi a casa il derby e i tre punti. Con questo successo il Cosenza ha abbandonato l’ultimo posto e avvicinato la zona playout.

Nasti, doppietta memorabile nel derby

Le sorti della sfida le ha cambiate Marco Nasti, subentrato a circa venti minuti dalla fine. L’attaccante di proprietà del Milan ha realizzato una doppietta fantastica mandando in estasi i suoi tifosi.

Il 19enne ha prima pareggiato i contri al minuto ’90 grazie a una girata di testa su cross dalla sinistra di Delic e ha poi fatto impazzire i suoi minuti due minuti più tardi segnando anche il gol vittoria. Due gol di pregevole fattura per Nasti, che si conferma già rapace d’areai di rigore, nonostante la sua giovanissima età.

Il classe 2003 sale quindi a quota 3 gol in campionato, dopo il gol che aveva segnato all’Ascoli lo scorso 18 dicembre. Ottimi segnali quindi da un altro dei talenti del Diavolo, che spera prima o poi di tornare in rossonero e di far sognare anche i tifosi del Milan, come ha saputo fare ieri con quelli del Cosenza. Ecco il video dei due gol realizzati ieri dall’attaccante.