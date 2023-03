Milan, Bennacer torna in gruppo: “Più determinato che mai” (FOTO)

Il centrocampista algerino Ismael Bennacer ha lanciato una novità sul suo profilo social. I tifosi milanisti saranno assolutamente contenti.

Il Milan sta tornando finalmente ad ottimi livelli. Gli ultimi 4 risultati utili consecutivi, che hanno rappresentato quattro successi di fila tra campionato e Champions League, hanno riportato entusiasmo e stabilità.

Ora i rossoneri sono tornati al secondo posto in classifica, con l’obiettivo di mantenere la posizione e quindi ricavarci un’altra qualificazione Champions utilissima per i programmi futuri.

Uno dei motivi per il ritorno del Milan ad ottimi livelli riguarda il ritorno di alcuni calciatori infortunati, pronti finalmente a dare concretamente una mano alla squadra di Stefano Pioli. In tal senso si segnala un altro ritorno importante in gruppo.

Bennacer, il post sui social che fa felici i tifosi

Stiamo parlando di Ismael Bennacer, che dopo più di un mese sembra finalmente pronto per tornare in campo e dare una grossa mano ai suoi compagni, in un periodo ricco di impegni anche di alto livello.

La lesione al bicipite femorale sinistro sembra essere completamente rientrata. Bennacer già dalla scorsa settimana era apparso in netto miglioramento, ma lo staff tecnico e medico del Milan hanno deciso di andare con cautela. Oggi il numero 4 algerino ha invece mostrato tutta la sua felicità sui social.

Sul proprio account Bennacer ha mostrato le foto dell’allenamento di oggi a Milanello, nel quale l’ex Empoli ha lavorato con il resto del gruppo, dimostrando di essere guarito completamente e tornato dunque disponibile per la prima squadra.

Dopo i rientri tra i convocati dei vari lungodegenti Maignan, Florenzi e Ibrahimovic, mister Pioli ritroverà dunque anche Bennacer, che dovrebbe essere già a disposizione sabato per la trasferta di Firenze. Anche se l’obiettivo è quello di schierarlo contro il Tottenham l’8 marzo a Londra.

La situazione indisponibili in vista di Fiorentina-Milan

L’anticipo del Franchi di sabato 4 marzo rappresenta un ostacolo comunque tosto per il Milan. Mister Pioli infatti dovrà fare a meno di ben due squalificati di lusso come Leao e Krunic, dunque sarà costretto a cambiare qualcosa in formazione.

Se Bennacer non sarà pronto al 100%, in mediana accanto a Tonali potrebbe toccare a Pobega o Vranckx contro i violi. Mentre in attacco potrebbe scattare una chance per Rebic al posto di Leao.

L’infermeria invece è praticamente vuota. Per la prima volta dopo moltissime settimane.