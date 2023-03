Milan, De Ketelaere primo in Serie A in una speciale statistica (FOTO)

Il centrocampista rossonero è davanti a tutti gli altri centrocampisti del campionato in una classifica specifica: ecco il dato

In tanti si chiedono quando Charles De Ketelaere riuscirà a sbloccarsi e a far vedere le qualità per cui il Milan lo ha acquistato in estate dal Club Brugge per un cifra vicina ai 35 milioni di euro. Fino ad ora il belga ha decisamente deluso, ma nelle ultime settimane è apparso in crescita.

Lo ha confermato anche Stefano Pioli qualche tempo fa, dicendo che lo vede meglio da un po’ e che secondo lui il suo gol è solo questione di tempo. In effetti le occasioni stanno iniziando ad aumentare e il classe 2001, che tra qualche giorno compirà 22 anni, è andato più volte a un passo dal suo primo gol in maglia rossonera.

Soprattutto con il Monza ha avuto una chance importante, quando ha controllato il pallone in area, ma il suo tiro è stato murato a pochi centimetri dalla porta. Il tecnico continua a dargli fiducia e gli ha concesso un altro spezzone contro l’Atalanta, mentre i compagni sono sempre pronti a sostenerlo, come quando Leao lo ha incitato: “It’s coming bro”.

Il rossonero è il centrocampista che ha toccato più palloni in area

Probabilmente il gol arriverà da un momento all’altro, anche perché da una statistica precisa si nota come De Ketelaere stazioni continuamente nei pressi della porta avversaria, giocando palloni importanti.

Il dato è molto interessante ed è stato riportato da Kickest. Si riferisce alla percentuale di pallone giocati all’interno dall’area avversaria dai centrocampisti della Serie A. Sono presi in considerazione tutti quelli che hanno totalizzato almeno 500 minuti in campionato e la sorpresa è che in testa alla classifica c’è proprio il trequartista del Milan, con l’11%.

Il belga è davanti a Barak della Fiorentina (7,9%) e a Pereyra dell’Udinese (7,8%). Più indietro ci sono Miretti della Juve (7%), Lazovic del Verona (6,6%) e Frattesi del Sassuolo (6,3%). Ancora più dietro troviamo Ferguson del Bologna, Pasalic dell’Atalanta e Bonaventura della Fiorentina. Ovviamente il dato lascia il tempo che trova perché tutti questi centrocampisti, ad eccezione di CDK, hanno segnato con regolarità in questa campionato.

Kickest spiega infatti che il dato dipende molto dal contesto e dal coinvolgimento del calciatore nella manovra. Si tratta però di un numero particolarmente indicativo per il Milan, che suggerisce come ad ogni modo De Ketelaere sia sempre nei pressi della porta avversaria.