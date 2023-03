Fiorentina-Milan, Krunic e Leao squalificati: i possibili sostituti

Confermati i cambi di formazione in vista di Fiorentina-Milan di sabato. Stefano Pioli avrebbe già scelto chi schierare dal 1′ minuto.

Il Milan non può e non deve assolutamente perdere l’inerzia di questo momento. I rossoneri, dopo la crisi nera di gennaio, sono tornati a brillare e vincere, come visto nelle ultime 4 gare ufficiali.

La squadra di Stefano Pioli sta entrando nella fase calda della stagione e ha ancora due obiettivi assoluti e raggiungibili: ottenere il secondo posto in campionato (o comunque il podio) e andare più avanti possibile in Champions League, in particolare superando il Tottenahm agli ottavi di finale.

Per farlo avrà bisogno di tutte le risorse. Intanto dall’infermeria sono giunte di recente buone notizie, con il ritorno a pieno regime da giorni di lungodegenti di lusso, come Maignan, Ibrahimovic e oggi anche Calabria e Bennacer.

Pioli ha scelto: spazio a Bennacer e Rebic dal 1′

In vista della prossima partita, quella tra Fiorentina e Milan prevista per sabato sera al Franchi, mister Pioli cambierà sicuramente qualcosa nella formazione iniziale dei rossoneri. Sia per fare turnover in vista del ritorno di Champions dell’8 marzo, sia per motivi obbligatori.

Infatti Pioli non disporrà di due titolari come Rafael Leao e Rade Krunic. Entrambi, ammoniti contro l’Atalanta, erano diffidati e dunque salteranno per squalifica la trasferta di Firenze. Doppia assenza forzata molto dura, visto che Leao è un’arma sempre importante per l’attacco del Milan, mentre il bosniaco ha giocato di recente sempre dal 1′ minuto.

Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, Pioli avrebbe però già deciso con chi sostituire i due squalificati. In mediana spazio al rientrante Ismael Bennacer, che ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il 4 algerino sarà dunque in campo al fianco dell’amico Tonali, per ricomporre un tandem che manca da circa un mese.

In attacco invece scatterà l’ora di Ante Rebic. Il calciatore croato, di recente utilizzato quasi sempre come arma in corso d’opera, dovrebbe essere il vice-Leao ed agire, al fianco di Brahim Diaz, alle spalle di Giroud per cercare di scardinare la difesa viola.

La probabile formazione del Milan

Non sarà dunque turnover esagerato per il Milan, che prima di tuffarsi nella trasferta di Londra vorrà continuare la serie vincente in Serie A.

Per questo mister Pioli, a parte i due cambi già citati perché obbligati, non dovrebbe cambiare praticamente nulla in vista di Fiorentina-Milan di sabato alle ore 20:45.

Questo il probabile undici rossonero: (3-4-2-1) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, T. Hernandez; B. Diaz, Rebic; Giroud.