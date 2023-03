Milan, il calendario di marzo con la sosta: date e orari delle partite

Un Marzo ricco di impegni per il Milan con quattro partite ravvicinate tra Serie A e Champions League. Per i tifosi torna anche un appuntamento poco … gradito

Primi due mesi dell’anno diametralmente opposti per il Milan per rendimento e risultati. Dopo un Gennaio da incubo con le tremende sconfitte incassate dall’Inter nella finale di Supercoppa Italiana e da Lazio e Sassuolo in campionato, a Febbraio è arrivata l’attesa ripresa per i Campioni d’Italia in carica, reduci da quattro successi di fila contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, arrivati dopo un altro ko nel Derby.

In fiducia dopo i recenti risultati, il Milan è ora atteso a Marzo da solo quattro partite. Un calendario di impegni compresso dal 4 al 18 per un motivo ben preciso. Torna, infatti, la pausa per le Nazionali, un momento poco apprezzato dai tifosi a stagione in corso e che coincide, stavolta, con i primi match di qualificazione a Euro 2024 che vedranno l’Italia di Mancini impegnata contro l’Inghilterra (a Napoli il 23/3) e a Malta il 26.

Dal 19 di marzo, pertanto, il campionato di Serie A si fermerà fino al weekend dell’1-2 Aprile che precede, a sua volta, quello di Pasqua con il tradizionale turno del sabato pre festivo.

Milan, le partite di Marzo 2023

Marzo per il Milan comincerà sabato 4 con la trasferta all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Un impegno, quello contro i viola, spesso insidioso per i rossoneri come conferma la sconfitta per 4-3 subita nella scorsa stagione. La sfida contro Bonaventura e compagni arriva peraltro in un turno di campionato particolarmente importante per la zona Champions con i concomitanti Napoli-Lazio e Roma-Juventus.

Mercoledì 8 marzo, il Milan si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham a Londra. I rossoneri partono dall’1-0 dell’andata, in quella che sarà una sfida, a suo modo, storica per il Milan, per la prima volta impegnato in un doppio confronto europeo con la nuova regola che annulla la validità “doppia” dei gol segnati in trasferta.

Dopo il Tottenham, il Milan concluderà gli impegni di marzo con due partite di campionato rispettivamente contro Salernitana (a San Siro) e Udinese in trasferta. Curiosamente, anche lo scorso anno, i rossoneri affrontarono Salernitana e Udinese una dietro l’altra ma si trattava del girone di andata.

Dove vedere le partite del Milan a marzo

Di seguito il riepilogo dettagliato dei match del Milan a marzo con l’indicazione di date, orari e diretta tv.

Sabato 4 marzo (ore 20.45): Fiorentina-Milan (Dazn e Sky Sport)

Mercoledì 8 marzo (ore 21.00): Tottenham-Milan (esclusiva Amazon Prime Video)

Lunedì 13 marzo (ore 20.45): Milan-Salernitana (Dazn e Sky Sport)

Sabato 18 marzo (ore 20.45): Milan-Udinese (Dazn e Sky Sport)

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan tornerà in campo nel posticipo di domenica 2 aprile al Maradona contro il Napoli, capolista e avviato verso la conquista dello Scudetto. Nel sabato di Pasqua (8 aprile), i rossoneri ospiteranno l’Empoli a San Siro alle 18.