Milan, il giorno della verità: Pioli pronto ad esultare

E’ il giorno della verità. Oggi il Milan torna ad allenarsi per la prima volta in settimana: sono attese novità in merito alle condizioni di Ismaël Bennacer e Davide Calabria

Può davvero essere un giorno importante quello di oggi per il Milan. Stefano Pioli e i suoi uomini, dopo aver avuto il lunedì e il martedì libero, torneranno a Carnago ad allenarsi per preparare la partita contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo.

Si giocherà a Firenze, alle ore 20.45, contro una Fiorentina che ha ritrovato la vittoria, sul campo del Verona, dicendo fine alla crisi di risultati in campionato. Il Milan, invece, ha detto addio al periodo nero, ormai da tempo.

I rossoneri sono riusciti ad uscire dalle sabbie mobili, conquistando quattro vittorie consecutive. Prima il successo contro il Torino, poi quello contro Tottenham, Monza e Atalanta. I tre punti contro i bergamaschi di Gasperini sono stati certamente i più belli perché si è rivisto il vecchio Milan, quello aggressivo, capace di non far ragionare l’avversario. Quello spumeggiante e propositivo, che si diverte a giocare, quello che ha permesso di conquistare lo Scudetto.

Periodo positivo

Il Milan nelle ultime parte ha indossato un nuovo abito, è passato alla difesa a tre, con l’inserimento di Malick Thiaw. E’ lui l’uomo della svolta: con il tedesco in campo, dal primo all’ultimo minuto, il Diavolo non ha preso gol, blindando la porta. Il Milan ora è cambiato e diventato più camaleontico. Una squadra capace di cambiare modulo a partita in corso, che può dare nuove soddisfazioni ai suoi tifosi.

Sabato, come dicevamo, c’è da affrontare la Fiorentina. Servirà far punti per dare continuità e blindare la zona Champions League. L’Inter sarà impegnata in casa contro il Lecce; Lazio e Roma, invece, saranno chiamate a giocare match impegnativi contro Napoli, in trasferta, e Juventus. Vincere per il Milan, dunque, potrebbe rivelarsi importantissimo. La testa, però, è già a Londra. Il Diavolo ha voglia di impresa: basterà non perdere, mercoledì sera contro il Tottenham, per volare ai Quarti di finale.

Pioli incrocia le dita

Per l’occasione, Pioli conta di poter avere a disposizione sia Ismael Bennacer che Davide Calabria. Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, del match contro l’Atalanta, aveva annunciato per oggi il loro rientro. Entrambi dovrebbero mettere minuti nelle gambe contro la Fiorentina. Dovrebbe farlo soprattutto l’algerino. Il recupero dell’ex Empoli appare davvero fondamentale dopo lo stop di Rade Krunic da parte del Giudice Sportivo. Dopo molto tempo il Milan oggi potrebbe avere l’infermeria completamente vuota.