Milan, rinforzo dal Borussia Dortmund: Maldini ci prova

Secondo SPORT, il Milan è sulle tracce del laterale destro. In estate Maldini e Massara sono pronti a bussare alla porta del club tedesco

In vista della prossima stagione il Milan ha sicuramente bisogno di rinforzare diversi ruoli. Oltre al centrocampo e all’attacco, c’è la fascia destra da sistemare. Da tempo si discute sul fatto che al Milan serva un esterno di maggiore qualità, nonostante Alexis Saelemaekers e Junior Messias siano due ottimi giocatori. Ma la sensazione è che serva di più, in estro e qualità. I nomi di Ziyech e Zaniolo continuano a girare attorno al nome del Milan, e in estate si capirà come il club deciderà di intervenire.

Ma non soltanto la destra dell’attacco. Anche la difesa su quel lato del campo ha bisogno di qualche innesto importante. Sergino Dest pare destinato a far ritorno a Barcellona. Le prestazioni altalenanti e i diversi stop fisici hanno fatto sì che il suo impatto non stia stato decisivo. Attenzione, le qualità non mancano di certo all’ex Ajax, ma come detto da Stefano Pioli, il giocatore non ha ancora fatto il salto nella testa. In più, il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro complica le cose. Difficilissimo che il Milan decida di investire tale somma per un giocatore che è ancora un’incognita.

E con Alessandro Florenzi avanti con l’età, e anche con lui con qualche problema fisico di troppo, c’è la sensazione che Maldini e Massara decidano di puntare su un nuovo terzino destro. Pare che il profilo giusto sia già stato individuato. A riferirlo è SPORT.

Milan, il nuovo terzino dal Borussia Dortmund

Il quotidiano sportivo spagnolo ha fatto sapere che il Milan ha bussato alla porta del Borussia Dortmund per Thomas Meunier. Chi non conosce il potente esterno belga? Un nome di un certo blasone, e che in Francia, al PSG, ha fatto valere le sue grandi doti. Nel 2020, il Borussia ne ha approfittato prelevandolo a costo zero dai parigini, e facendone un perno della sua formazione. L’ultima stagione, però, non sta andando bene a Meunier. Due pesanti infortuni hanno condizionato il suo rendimento, e le svariate assenze lo hanno fatto crollare nelle gerarchie di Edin Terzic.

Nonostante sia guarito completamente dall’ultimo problema fisico, Meunier è stato sorpassato da Marius Wolf e Julian Ryerson. Il Borussia Dortmund lo ritiene ormai un sacrificabile sul mercato. Ci aveva provato già a gennaio a cederlo, ma nessuna offerta allettante ha reso realizzabile il trasferimento. E’ tutto rimandato all’estate secondo SPORT, con diversi club interessati al giocatore. Non soltanto il Milan.

Meunier, addio al Borussia: aspetta il Barcellona

La medesima fonte spiega che il Barcellona sarebbe la prima ipotesi per il trasferimento di Thomas Meunier. La destinazione spagnola è la favorita del belga, con Laporta che però preferisce altri profili come Benjamin Pavard e Juan Foyth. Questi ultimi sono però forse troppo costosi, e per questo Meunier potrebbe essere una valida alternativa in estate.

Ma non solo il Barcellona. SPORT sottolinea che anche il Milan, e l’Inter, hanno già bussato alla porta del Borussia Dortmund per comprendere la fattibilità dell’affare. Lui aspetta però il Barca, consapevole che sarà lui e soltanto lui a discutere il suo futuro. Thomas non ha infatti alcun agente a curare i suoi interessi. Il suo contratto in scadenza nel 2024 gli permetterà comunque di avere offerte in estate. L’Italia e la Spagna attualmente le destinazioni probabili. Maldini e Massara andranno affondo all’affare per il 31enne? Staremo a vedere. Molto dipenderà dall’andamento di questa seconda parte di stagione.