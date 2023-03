Milan, la previsione sul bilancio 2022-2023: Cardinale può esultare

Il club rossonero ha dimezzato le perdite nelle previsioni di bilancio: il nuovo impianto resta decisivo per incrementare i ricavi

In questi giorni si è tornati a parlare della questione del nuovo stadio per il Milan e l’Inter. Nella giornata di ieri le due società hanno incontrato il sindaco Giuseppe Sala per comunicare ufficialmente il loro interesse per aree diverse da quella di San Siro.

Fino a questo momento lo stadio Meazza rappresentava ancora l’opzione prioritaria per la costruzione della nuova struttura in comune tra i due club. Il Milan invece ha comunicato di aver manifestato un interesse formale per l’area dell’Ippodromo La Maura, che si trova a meno di due chilometri di distanza proprio da San Siro. L’Inter invece non ha fatto sapere la propria scelta.

Sicuramente entrambi i club, soprattutto quello rossonero, hanno intenzione di velocizzare le pratiche. I piani di Gerry Cardinale e RedBird impongono questo e anche i tifosi aspettano con ansia buone notizie su questo fronte. Sappiamo tutti infatti che lo stadio rappresenta uno dei fattori chiavi per la crescita di una società calcistica ad oggi, e per competere con i vari top club, soprattutto quelli di Premier League, è necessario disporre di un impianto di proprietà.

Il club rossonero dimezza le perdite

Il club rossonero sta portando avanti questa situazione fin dall’arrivo di Elliott, con il quale tra l’altro ha iniziato un percorso di risanamento che lo porterà nelle previsioni a chiudere il bilancio 2022/23 con un rosso in calo a 25 milioni di euro.

A riportarlo è Calcioefinanza. Si prospetta dunque un’ulteriore riduzione delle perdite grazie anche ai ricavi, ma senza particolari plusvalenze fatte con la cessione dei calciatori. A fare la differenza sono stati gli introiti commerciali e il cammino in Champions League. Per portare avanti questo ottimo lavoro serve ovviamente lo stadio per incrementare i ricavi futuri in breve tempo.

Secondo le previsione di Milan e Inter, il nuovo impianto avrebbe dovuto portare ricavi incrementali, senza considerare gli incassi al botteghino, per oltre 120 milioni di euro. Si tratta di cifre alle quali due club come questi non possono assolutamente rinunciare se vogliono tornare a competere con nel minor tempo possibile con i vari top club europei come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool.