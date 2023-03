Nuovo stadio Milan, conferme sull’Ippodromo La Maura: “Cardinale è stato qui”

L’ipotesi de La Maura ottiene le prime conferme da coloro che lavorano nella struttura: il proprietario di RedBird ha visitato l’area

Da qualche giorno si è tornato a parlare con insistenza della questione relativa al nuovo stadio di Milan e Inter, ma da ieri la situazione ha preso una piega del tutto nuova, soprattutto per quanto riguarda le sorti del nuovo impianto dei rossoneri.

Il Milan vuole accelerare l’iter e nell’incontro dei club con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha manifestato l’interesse principale per l’area dell’Ippodromo della Maura. Tutto questo è difeso dalla lentezza per l’iter che avrebbe portato a San Siro. Il club rossonero ha deciso quindi di andare avanti da solo, mentre l’Inter non ha comunicato l’area scelta. Tra due settimane le parti dovrebbero incontrarsi nuovamente per fare il punto.

Intanto aumentano le conferme su questa ipotesi dell’Ippodromo della Maura. Come riporta La Repubblica, tra chi lavora all’interno dell’impianto del trotto ci sarebbe stata l’ammissione: “Sì, Gerry Cardinale è venuto qui per in sopralluogo, alla vigilia di Milan-Tottenham”. Il quotidiano spiega che il proprietario di RedBird, in visita quindi il 13 febbraio, avrebbe mostrato entusiasmo per l’ipotesi di edificare in quest’area la struttura. E magari anche la sede del club e il centro sportivo del settore giovanile e femminile, nonché lo stesso Milanello.

In programma l’incontro tra Cardinale e Sala

Viene poi assicurato che i sopralluoghi effettuati in quest’area sarebbero già stati più di uno. L’area fu inaugurata il 9 maggio del 2015 e l’ospite d’onore fu il leggendario cavallo Varenne. L’anello del trotto della Maura sarà spostato allo stadio del galoppo.

E’ ben chiaro come il tassello dello stadio sia principale nei piani di Cardinale, per portare la squadra ai livelli degli altri top club europei. Gli introiti commerciali e i diritti televisivi infatti da soli non bastano e servono i ricavi di un impianto di proprietà. Un confronto tra Sala e Cardinale è stato annunciato proprio dallo stesso sindaco della città a margine dell’evento DigiGreen, che ha affermato: “Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se il Milan vuole veramente andare nell’area de La Maura”.

Sala ha poi aggiunto: “Si possono tenere aperte molte ipotesi è necessario stringere. Mi sembra che ci sia un’accelerazione da parte del Milan e voglio verificarla assieme alla proprietà. L’orientamento del Milan pare chiaro ed è quello di andare con uno stadio e un progetto preciso. L’Inter non ancora”.