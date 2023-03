Ufficiale: doppia squalifica, saltano Fiorentina-Milan

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche di due giocatori rossoneri per Fiorentina-Milan: ora Pioli deve pensare a come sostituirli.

Contro l’Atalanta il Milan ha colto la quarta vittoria consecutiva e non intende fermarsi. Sabato c’è un’insidiosa trasferta contro la Fiorentina e Stefano Pioli dovrà anche rinunciare a dei giocatori importanti.

Rade Krunic e Rafael Leao non potranno essere schierati a Firenze. Infatti, nell’ultima partita sono stati entrambi ammoniti ed erano diffidati. Oggi il Giudice Sportivo ha ufficializzato la loro squalifica per la prossima giornata del campionato Serie A 2022/2023.

Per due calciatori che non potranno essere convocati, ce ne sono invece tre che potrebbero rientrare nella lista. Ci riferiamo ad Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Ismael Bennacer. Il mister aveva annunciato che per il match allo stadio Artemio Franchi sarebbero stati a disposizione. Tre rientri decisamente importanti in un periodo con match molto impegnativi.

Fiorentina-Milan: chi sostituirà Krunic e Leao?

Pioli negli allenamenti di questi giorni a Milanello deciderà come rimpiazzare Krunic e Leao. Per quanto riguarda il centrocampo c’è un po’ di incertezza. Molto dipenderà dalle condizioni di Bennacer al momento del ritorno in gruppo. Se l’algerino verrà considerato pienamente recuperato, potrebbe essere lanciato titolare già contro la Fiorentina. Se venisse adottata una linea più prudente per evitare rischi prima di Tottenham-Milan, allora verrà fatta un’altra scelta.

Con Bennacer in panchina, il favorito per una maglia da titolare diventerebbe Tommaso Pobega. Ha già fatto coppia con Sandro Tonali in altre occasioni e potrebbe essere lui il prescelto. Ad oggi ci sentiamo di dire che parte in vantaggio sui colleghi di reparto Aster Vranckx e Tiemoué Bakayoko.

Per quanto concerne l’attacco, dovrebbe essere Ante Rebic il naturale rimpiazzo di Leao. Tuttavia, il croato non sta disputando una stagione convincente e non è esclusa una sorpresa. Pioli potrebbe scegliere Charles De Ketelaere oppure varare un tandem di punte con Divock Origi al fianco di Olivier Giroud. In questi giorni capiremo meglio che decisione verrà presa.

Fiorentina-Milan: arbitro e VAR designati per la partita

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha designato Marco Di Bello per dirigere Fiorentina-Milan. Mokhtar-Palermo sarà la coppia di guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Scelto Aleandro Di Paolo per la sala VAR, dove avrà come assistente il collega Luca Zufferli.

Di Bello in carriera ha collezionato 15 precedenti con il Milan, che con lui ha il seguente bilancio: 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. In questa stagione il fischietto di Brindisi ha diretto il match perso 4-0 dai rossoneri contro la Lazio allo stadio Olimpico il 24 gennaio 2023.

Con la Fiorentina, invece, i precedenti sono 8: 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. È dal 29 gennaio 2021 che Di Bello non dirige una partita della squadra viola, che allora pareggiò 1-1 in trasferta contro il Torino. In quell’occasione il suo arbitraggio fu negativo.