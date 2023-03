Ambrosini e la malattia del figlio: “Ha il diabete, correrò una maratona con ex compagni per la ricerca” (VIDEO)

Ambrosini ha rivelato che suo figlio Alessandro ha una malattia che oggi non è curabile e invita tutti a sostenere la ricerca.

Massimo Ambrosini una leggenda del Milan con 489 partite disputate, 36 gol segnati e 12 trofei conquistati. Si è tolto grandi soddisfazioni nell’arco di una lunga carriera con qualche infortunio di troppo.

In questi anni l’ex centrocampista si è fatto apprezzare come commentatore tecnico prima su Sky Sport, poi su DAZN e Prime Video. E pur avendo smesso di fare calciatore, ha continuato a tenersi in grande forma. Ha preso parte a più maratone e tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha annunciato che prenderà parte alla Milano Marathon.

Ambrosini ha pubblicato un video nel quale ha raccontato una sua delicata situazione familiare: “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia del mio figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. È una malattia autoimmune, cronica e degenerativa. Anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime. Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare l’iniezione di insulina più volte al giorno tutti i giorni“.

Non c’è una cura oggi, però c’è l’auspicio che con la ricerca si possano fare dei progressi e arrivare a una soluzione: “Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile – aggiunge Ambro – ma c’è una speranza e questa speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva“.

Infine l’ex calciatore ha lanciato un appello alle persone affinché sostengano la ricerca: “Ho deciso per questo di correre la maratona di Milano insieme a qualche mio ex compagno di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Vai sulla Rete del Dono e sostieni la nostra staffetta che si chiama Born to Run. Insieme, ragazzi, possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia“.