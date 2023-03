Colpo a centrocampo, il giocatore allo scoperto: il Milan esulta

Il centrocampista allo scoperto. Arriva l’annuncio ufficiale che fa felice il Milan. Ecco cosa è successo

Nessun dubbio. In Germania hanno dato tutto praticamente per fatto, con cifre nel dettaglio ma il calciatore è uscito allo scoperto.

Stiamo parlando di Houssem Aouar, che secondo Sport1 sarebbe ad un passo dal trasferimento all’Eintracht Francoforte. Il centrocampista, in scadenza di contratto, stando a quanto scrive Patrick Berger, sul proprio profilo Twitter, il club tedesco e il francese, che in estate ha rifiutato il Manchester United, sarebbero vicini alla firma. Accordo a circa 3 milioni di euro netti a stagione e 5 milioni alla firma.

Un affare, che per tempistiche ricorderebbe quello di Randal Kolo Muani. Anche lui francese, che lasciò il Nantes, a parametro zero, per vestire la maglia rossonera dell’Eintracht. Anche in questo caso l’attaccante era sul taccuino dei dirigenti del Milan. Ora chiaramente il nome di Muani non compare più nella colonna degli affari a costo zero. Il suo valore è di almeno 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda Houssem Aouar, invece, tutto è ancora possibile. Sì, perché il centrocampista francese, ha di fatto smentito l’accordo con l’Eintracht Francoforte. Il suo commento ad un tweet che riportava la notizia non lascia alcun dubbio: “Alcune persone quindi sanno prima di me dove giocherò la prossima stagione… è fantastico!”, scrive il giocatore attualmente al Lione.

Certaines personnes savent donc avant moi où je vais jouer la saison prochaine…c’est fort ! 🤩🤣#pastresserieux #jailhabitude https://t.co/qedk9Toeja — Houssem (@HoussemAouar) March 1, 2023

Occasione Milan

Come detto, dunque, resta viva l’occasione per Houssem Aouar. Il centrocampista – è noto ormai da tempo – non ha alcuna intenzione di continuare la propria avventura con la maglia del Lione.

Si ritiene pronto per un salto di qualità e ha voglia di giocare la Champions League. Dalla Spagna hanno più volte accostato Aouar al Real Betis. Oltre al club spagnolo sulle tracce del giocatore ci sarebbero alcune squadre di Premier League ma sarebbe il Milan la sua preferita.

Un nuovo francese

Non sarebbe certo il primo francese a voler vestire la maglia rossonera. Al Diavolo troverebbe, d’altronde, un’importante colonia di suoi connazionali: a partire da Olivier Giroud, Hernandez e Mike Maignan ma Yacine Adli e soprattutto Pierre Kalulu. L’ambientamento per Aouar non dovrebbe dunque essere così complicato.

Il giocatore, che il prossimo 30 giugno compirà 25 anni sta vivendo una stagione travagliata per via di qualche problema fisico di troppo ma la sua classe non è certo in discussione. Può giocare da centrocampista ma anche da trequartista. A zero (o quasi) può davvero rappresentare un’occasione importante. Dettaglio da non sottovalutare, con Aouar sarebbe possibile usufruire del Decreto Crescita. Attenzione, dunque, al nome del francese nelle prossime settimane. Il suo futuro potrebbe cambiare a brevissimo.