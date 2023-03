Florenzi e l’infortunio: “In alcuni momenti volevo mollare tutto”

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan ormai tornato a pieno regime, ha parlato del suo lungo stop per l’infortunio al tendine.

Tra i rientri di questo periodo finalmente positivo dal punto di vista dell’infermeria in casa Milan, spicca la presenza di Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero infatti è ritornato dopo un lungo periodo di stop forzato.

L’ex romanista, riscattato dal Milan in estate per circa 3 milioni di euro, ha avuto un inizio shock di stagione. Alla quarta giornata di campionato, contro il Sassuolo, Florenzi ha subito un infortunio molto particolare.

Uscito dal campo molto dolorante, il laterale destro si è procurato la lesione del tendine del bicipite femorale. Un danno muscolare davvero specifico ed arduo da curare, come dimostrato dall’intervento in Finlandia e dai 5 mesi di stop seguenti.

Lo sfogo di Florenzi: “Momenti duri, la famiglia mi ha tirato su il morale”

In un’intervista con Star Casinò, Alessandro Florenzi ha raccontato proprio il momento durissimo dell’infortunio, dell’operazione al tendine e del lento recupero. Periodo in cui l’ex Roma ha pensato anche di lasciare il calcio.

“Il mio era un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia, che mi ha tirato su il morale nei momenti più duri mentalmente. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”.

Superato il momento buio, Florenzi è tornato a pensare al campo. Queste le parole sul proseguo della stagione: “Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, quello della seconda stella. Ma il Napoli ha dimostrato di essere incredibile, qualora vincesse il titolo gli andrebbero solo fatti i complimenti. Ora l’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham”.

Sul rapporto con mister Pioli: “Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi”.

Florenzi in campo già contro la Fiorentina?

Ora il pensiero di Florenzi è quello di tornare in campo già sabato a Firenze, quando il Milan se la vedrà contro la formazione viola di Italiano.

Già rientrato tra i disponibili per Milan-Atalanta, il numero 25 va a caccia della sua prima presenza ufficiale nel 2023. Pioli punta su di lui, infatti lo ha mantenuto nella lista Champions, escludendo invece il ‘competitor’ Sergino Dest, preso inizialmente in prestito per sopperire all’assenza a lungo termine di Florenzi.