Lautaro Martinez, addio all’Inter in estate? L’agente spazza via ogni dubbio

Lautaro Martinez, l’agente parla di un eventuale addio all’Inter in estate. Spazzati via tutti i dubbi: cosa sta succedendo

Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre il Milan è alle prese con i dubbi sul futuro di Rafael Leao, in casa Inter dopo l’addio di Skriniar i tifosi tremano per una possibile partenza di Lautaro. Le parole dell’agente lasciano interdetti.

Il calcio italiano non naviga certo in buone acque. Il divario economico tra il nostro campionato e la Premier e tra le squadre italiane e le altre big europee è davvero importante. Difficile immaginare di colmarlo in tempi brevi. L’amara realtà dice che oggi il calcio italiano è un calcio “di passaggio”, dove di fronte ad un’offerta importante si è costretti a vendere, anche se ti chiami Milan o Inter.

I nerazzurri, in particolare, hanno una situazione societaria piuttosto complicata. Il “mercato in attivo” è ormai uno spauracchio per i tifosi nerazzurri, che hanno paura di perdere qualche pezzo pregiato. Tra tutti, il più corteggiato è sicuramente Lautaro Martinez. Il toro è ormai capitano e leader della squadra di Simone Inzaghi, beniamino dei tifosi e autore dell’ennesima stagione positiva con il colori dell’altra sponda del Naviglio.

Il talento dell’argentino è ovviamente da tempo ben noto ai grandi club europei, e la paura è che possano presto arrivare maxi offerte sul tavolo dei nerazzurri.

Camano sul futuro di Lautaro: “Il suo cuore è all’Inter”

L’agente del calciatore, Alejandro Camano, è intervenuto ai microfoni di TvPlay, dove ha discusso proprio il futuro di Lautaro. Il procuratore ha ribadito quanto il “Toro” sia dedito alla causa nerazzurra. “E’ interista, è un leader” ha detto. “E’ inserito totalmente nella vita milanese e nerazzurra” Parole al miele per i tifosi, che dopo Skriniar non vogliono perdere un altro Totem.

Quanto al futuro, Camano non ha dubbi: “Tutto dipende dalla sua felicità, non da qualificazione Champions o vittore. Ha un contratto con l’Inter ed è felice” ha sottolineato.

Per il toro il focus è riuscire a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League con i nerazzurri. “Saremmo felici di arrivare in finale” ha detto. Come detto, però, il calciatore non ne fa questione di soldi o di vittorie: “Non conta solo quello. L’appartenenza è importante. Per me è una responsabilità essere il suo procuratore” ha detto. “Siamo dell’Inter sia che si giochi la Champions oppure no” ha detto “Poi in futuro vedremo“.

Bisogna infatti fare i conti con un calcio che cambia. “Sarebbe molto bello se tutta la carriera di Lautaro fosse all’Inter, ma dobbiamo essere realisti e pensare che il calcio oggi è un’altra cosa rispetto ai tempi di Zanetti” ha detto. Per il giocatore, dice l’agente, è però una grande soddisfazione essere associato alle bandiere nerazzurre. “Oggi il cuore di Lautaro è all’Inter”.