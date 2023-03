Milan-Atletico Madrid ai quarti di Youth League: Abate ritrova un ex compagno

Scoperta la rivale del Milan Primavera ai quarti di finale di Youth League. Ignazio Abate rincontrerà l’ex compagno da assoluto rivale.

Il Milan Primavera ha compiuto una grande impresa nella stagione attuale, conquistando per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Youth League. Un risultato arrivato grazie alla vittoria per 1-0 contro il Rukh Lviv, squadra ucraina con sede a Leopoli. La rete di Kevin Zeroli, all’85′, ha deciso il match scatenando l’enorme gioia del club e dei tifosi. I ragazzi di Ignazio Abate, nonostante il cammino negativo in Primavera 1, stanno continuando a stupire in Europa. Dove potranno arrivare? Stasera si è scoperto chi sarà la rivale ai quarti di finale. Niente di facile per i giovani rossoneri!

Difatti, la gara tra le Under 19 di Atletico Madrid e Genk è stata vinta dai colchoneros per 4-1. Sarà dunque Milan-Atletico Madrid ai quarti. Una gara secca, che andrà in scena o il 14 o il 15 marzo al PUMA House of Football, e che deciderà chi tra le due squadre andrà avanti nella competizione. Come accennato, un avversario tostissimo, che vanta uno dei settori giovanili migliori in Europa. D’altronde, si sa, gli spagnoli eccellono nella materia calcistica.

Dopo le sfide di oggi, il tabellone dei quarti si è composto completamente. Il resto degli accoppiamenti vede le sfide tra AZ Alkmaar e Real Madrid, Borussia Dortmund e Hajduk Spalato, Sporting Lisbona e Liverpool.

Ma Milan-Atletico Madrid segnerà un incontro davvero importante. Gli allenatori delle due squadre sono vecchi cari conoscenti!

Milan-Atletico è Abate contro Torres

Ebbene sì, l’allenatore dell’Under 19 dell’Atletico Madrid altro non è che Fernando Torres, un nome blasonatissimo nel panorama calcistico internazionale. E lo conoscono bene i milanisti, dato che l’ex attaccante spagnolo ha militato tra le fila rossonere. Una sola stagione al Milan, quella del 2014/2015, e che Torres ha ovviamente condiviso con Ignazio Abate, l’oggi allenatore della Primavera rossonera. L’ex difensore italiano ha passato ben più anni in rossonero, ma in quella stagione i due hanno avuto il piacere di condividere gioie e dolori.

C’è in particolare un episodio che Abate e Torres ricorderanno con particolare gioia nel rincontrarsi. Era un Empoli-Milan del 23 settembre 2014, e Ignazio Abate propiziava un assist al bacio a Fernando Torres. Un gol di testa dell’attaccante spagnolo, che ha accorciato le distanze nel primo tempo della gara dopo che i toscani erano andati in doppio vantaggio. Quella partita terminò alla fine in pareggio, 2-2, grazie alla rete finale di Keisuke Honda. Non era il miglior Milan, ma Abate e Torres hanno contribuito più alle cose positive di quell’anno

Vi proponiamo proprio il video del gol di Torres su assist di Abate. Immagini che rievocano davvero bei ricordi. E chissà cosa proveranno i due oggi allenatori nel rincontrarsi dopo così tanti anni, in vesti diverse e con colori differenti indosso. Eccetto Abate, certo. L’ex difensore ha il rossonero nel sangue.