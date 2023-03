Gerry Cardinale: “Milan al top con lo stadio. Io come Elliott? Le vittorie non si comprano”

Gerry Cardinale in un’intervento fatto nella giornata di oggi si è mostrato molto carico in vista di Tottenham-Milan.

C’era anche Gerry Cardinale il 14 febbraio a San Siro quando il Milan ha vinto contro il Tottenham nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Il risultato di 1-0 va stretto alla squadra di Stefano Pioli, che in vista del ritorno di mercoledì 8 marzo avrebbe potuto arrivare con un migliore margine di sicurezza.

Intervenuto al Bof Professional Summit, il proprietario del club rossonero si è così espresso in vista del match di Londra: “C’è una fenomenale fanbase a Milano. Con il Tottenham è stato fatto il record di incasso nella storia italiana. I tifosi hanno fatto il loro lavoro, adesso tocca a noi“.

Cardinale ha anche parlato dei suoi piani sulla crescita del Milan: “Se continuerò la politica di sostenibilità di Elliott? Voi che pensate? Con Steinbrenner ho imparato che non puoi comprare le vittorie. Quello che puoi controllare è la costanza, performare con costanza“.

Ovviamente il fondatore di RedBird Capital Partners ha parlato anche di stadio: “San Siro è stato costruito negli anni Venti. Se vogliamo riportare il Milan e la Serie A al massimo livello mondiale, dobbiamo pensare alla infrastrutture. Vediamo se troviamo l’opportunità migliore. Nel mondo ideale restare a Milano è una priorità. Se sarà possibile, rimarremo nel Comune, ma valuteremo con freddezza l’opzione migliore“.

Ieri Cardinale è stato a Milano per incontrare il sindaco Giuseppe Sala e anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. La sua presenza in città è stato un chiaro segnale della volontà di portare avanti il progetto stadio. L’area dell’Ippodromo La Maura è quella in pole position in questo momento, però non bisogna scartare altre soluzioni fuori città.