Milan, tra Fiorentina e Champions: Pioli pronto a cambiare

Il Milan potrebbe presentare dei volti nuovi per la partita contro la Fiorentina. E’ inevitabile pensare al match contro il Tottenham di mercoledì prossimo

Dopo due giorni di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato a correre e sudare in quel di Milanello. A Carnago, dopo davvero tanto tempo, il tecnico di Parma ha potuto allenare la squadra al completo.

Ieri, infatti, sia Ismael Bennacer che Davide Calabria, come annunciato in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Atalanta, da Stefano Pioli, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, entrambi saranno convocati per il match della Fiorentina.

La partita del Franchi, fondamentale per tenere a distanza le squadre che inseguono un posto in Champions League, sarà giocata, però, senza due pedine fondamentali. Rade Krunic e Rafael Leao, come è noto, non saranno della partita. Entrambi sono stati fermati dal Giudice Sportivo per un turno, riposeranno e saranno pronti per giocare il match contro il Tottenham, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions.

Il Milan, chiaramente, non può abbassare la guardia in campionato ma sarà inevitabile pensare alla partita di mercoledì prossimo. Un risultato positivo permetterebbe al Diavolo di conquistare i quarti di finale, che mancano davvero da tanto tempo.

Turnover Milan

Pensare ad un po’ di turnover appare dunque normale. Come detto, il Giudice Sportivo, ‘darà una mano’ a Pioli che sarà costretto a sostituire due titolari, come Leao e Krunic. Il primo verosimilmente sarà rimpiazzato da Ante Rebic. Il croato nel mirino della critica è chiamato a dare risposte importanti per tenersi stretto il Milan.

Al posto del bosniaco, invece, dovrebbe ritrovare spazio Ismaël Bennacer. Andrà capito se l’algerino ha i 90 minuti nelle gambe e come Pioli deciderà di gestirlo in vista dell’impegno di Londra, in cui dovrebbe partire dal primo minuto. A partita in corso potrebbe così trovare spazio uno tra Pobega e Vranckx.

Anche in difesa dovrebbe riposare uno tra Thiaw e Tomori. Più facile che sia quest’ultimo a far spazio a Simon Kjaer, con il tedesco, vero uomo della svolta, che ritornerebbe a fare il braccetto di sinistra.

Fattore Belgio

Un altro ballottaggio è legato alla corsia di destra con Saelemaekers e Messias pronti a darsi il cambio tra campionato e Champions League. Potrebbe essere ancora il brasiliano a partire dal primo minuto, lasciando spazio poi mercoledì al belga ma attenzione alla carta Calabria, che potrebbe tornare utile a partita in corso.

Rischiano di star fuori contro la Fiorentina anche Giroud e Brahim Diaz ma è difficile che lo facciano entrambi. Charles De Ketelaere e Origi potrebbero così avere una nuova occasione. Sarà comunque domani la giornata chiave che scioglierà ogni dubbio sulla formazione