ML – Milan, di nuovo tutti in gruppo oggi: le ultime

Le ultimissime da Milanello raccolte da MilanLive.it. Stefano Pioli finalmente può sorridere davvero! In vista della Fiorentina ci sono buone notizie.

Il Milan è chiamato ad una sfida tosta sabato sera. La 25esima giornata di Serie A dice che il Diavolo dovrà affrontare in trasferta la Fiorentina, una formazione dal notevole tasso tecnico. Sappiamo bene che la Viola di Vincenzo Italiano vanta ottimi talenti in rosa, e nell’ultimo periodo le prestazioni di tutta la squadra sono migliorate nettamente. Dalla vittoria in Conference League contro il Braga per 4-0, la Fiorentina ha trovato gli stimoli per tornare a fare bene.

Lo dimostra il passaggio del turno nella competizione europea, come l’ultima recente vittoria, netta, contro l’Hellas Verona in campionato. Insomma, è tornata a carburare la squadra di Italiano, con il Milan che la incontrerà probabilmente nel suo momento migliore, sin qui, della stagione. Difatti, la Fiorentina ha faticato enormemente, non con poca sorpresa, in questa stagione di Serie A. La situazione in classifica la dice lunga. La Viola è tredicesima dopo la recente vittoria, non una posizione che rispecchia le ambizioni e il tasso tecnico della rosa.

Ad ogni modo, è prevista una gara infuocata al Franchi sabato sera. Anche il Milan, però, sembra totalmente guarito dalla crisi che lo aveva colpito a gennaio. Ma non soltanto negli stimoli e nel gioco, il Diavolo è guarito completamente anche nella sua rosa. Arrivano ottime notizie da Milanello.

Le ultime da Milanello: tutti in gruppo

Come appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, oggi tutti i giocatori del Milan hanno lavorato in gruppo. Ciò si traduce col fatto che l’infermeria si è totalmente svuotata, un fatto che non si registrava da davvero tantissimi mesi. Davide Calabria e Ismael Bennacer, infatti, hanno lavorato anche oggi insieme al resto dei compagni. Sono quindi completamente recuperati. Anche Alessandro Florenzi, che nonostante gli allenamenti in gruppo non veniva convocato da Pioli, ha trovato una certa continuità ed è pronto alla panchina contro la Viola di Italiano.

Una notizia fantastica, e che può dare grossi stimoli aggiuntivi al Milan in questi ultimi mesi della stagione. Stefano Pioli può finalmente contare su un gruppo al completo, in cui ogni elemento può essere molto importante. Ma in vista della Fiorentina sappiamo che ci saranno comunque due assenze pesanti.

Fiorentina-Milan, out Leao e Krunic: quali soluzioni?

E’ ormai risaputo che Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao e Rade Krunic per la sfida alla Viola di sabato sera. I due erano in diffida contro l’Atalanta, e hanno ricevuto il fatidico cartellino giallo. Saranno dunque assenti per squalifica nella prossima al Franchi. Per fortuna che Stefano Pioli ha recuperato in tempo Ismael Bennacer. Probabilmente agirà lui da titolare al fianco di Sandro Tonali. Un ritorno in grande stile. Oppure, data la guarigione recente dall’infortunio, Pioli potrebbe decidere di far partire dall’inizio uno tra Pobega e Vranckx. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda l’assenza di Leao davvero pochi dubbi. Al suo posto Ante Rebic, un giocatore importante che ha dato troppo poca continuità in questa stagione. Il croato è chiamato a risposte importanti, anche nel contesto di diverse voci di mercato che lo vorrebbero via dal Milan in estate.