Niente Italia per Aouar: futuro a sorpresa per il centrocampista

Arriva una notizia a sorpresa per il futuro di Houssem Aouar. Il centrocampista francese del Lione piaceva molto anche al Milan.

Il Milan negli ultimi anni è sempre stato piuttosto attento al cosiddetto ‘mercato dei parametri zero’. Ovvero le occasioni convenienti nell’acquistare calciatori svincolati o in scadenza di contratto.

In tal senso sono arrivati a Milanello giocatori giovani ancora poco conosciuti, come Pierre Kalulu svincolatosi dal Lione. O elementi di maggior esperienza e spessore, come di recente Divock Origi a fine contratto con il Liverpool.

Uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione riguarda proprio questo tipo di affari. Un centrocampista offensivo e di qualità, ormai in rotta con il proprio club e pronto a cambiare aria definitivamente. Stiamo parlando di Houssem Aouar, calciatore francese del Lione.

Aouar, scelta a sorpresa: è vicinissimo alla Bundesliga

Classe 1998, cresciuto nel vivaio dell’OL, Aouar ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la sua squadra d’appartenenza. L’intenzione del francese è quella di rinvigorire la sua carriera a quasi 25 anni di età.

Sulle tracce di Aouar c’erano soprattutto squadre italiane e spagnoli. Negli ultimi mesi si era vociferato di contatti concreti con il Milan, che lo aveva individuato come possibile alternativa sulla trequarti, soprattutto in caso di mancato riscatto di Brahim Diaz. Ma anche la Roma ed il Betis Siviglia sembravano fare sul serio per il francese.

Invece Aouar sarebbe vicinissimo a firmare per un club tedesco. Lo ha rivelato il cronista Patrick Berger di Sport1, riferendo poco fa come sia stato raggiunto un accordo tra l’entourage del centrocampista e l’Eintracht Francoforte. La squadra della Bundesliga, avversaria del Napoli agli ottavi di Champions League, è ora assolutamente in pole per ingaggiare Aouar.

#SGE – Houssem Aouar is close to join Eintracht Frankfurt as free agent. The 24yo midfielder turned down proposals from other clubs in summer, like ManUnited. Nothing signed yet but negotiations in advanced stages. Signing fee: €5m, salary around €3m. ⚫️🔴 @SPORT1 @CMoffiziell — Patrick Berger (@berger_pj) March 1, 2023

Operazione a parametro zero, o quasi. Infatti le indiscrezioni parlano di un accordo per la commissione agli agenti di Aouar intorno ai 5 milioni che verserà la dirigenza dell’Eintracht. Mentre il calciatore percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che sarebbe stato disposto a versare anche il Milan.

Eintracht, secondo sgarbo di mercato al Milan

I rapporti tra Milan ed Eintracht Francoforte sul mercato erano buoni fino a qualche anno fa. I più attenti si ricorderanno lo scambio Rebic-André Silva tra le due società, che portò benefici a tutte le parti in causa.

Oppure la cessione per circa di 10 milioni del norvegese Hauge dal Milan ai tedeschi. Ma di recente l’Eintracht ha strappato un paio di obiettivi concreti del club rossonero, a costo zero tra l’altro.

Lo scorso anno l’attaccante francese Kolo Muani preferì sbarcare a Francoforte piuttosto che a Milanello, nonostante i tentativi serrati di Paolo Maldini. La prossima estate sarà invece Aouar a dire sì ai rossoneri di Germania invece che alla formazione di Pioli.