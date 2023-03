Sky – Verso Fiorentina-Milan, tre cambi per Pioli: finalmente De Ketelaere

Da Sky Sport le ultimissime di formazione in vista della sfida contro la Fiorentina. Stefano Pioli è pronto a tre cambi importanti

Tra due giorni il Milan tornerà in campo a vivere le emozioni della Serie A. A far da rivale ci sarà un’ottima Fiorentina, formazione che nelle ultime uscite è apparsa in forma, avendo ritrovato gol e vittorie. Non sarà dunque semplice per il Milan, che tra l’altro è atteso dalla Viola all’Artemio Franchi di Firenze. Ma anche il Diavolo ha dimostrato una lucidità e una forza diverse nelle ultime uscite. La squadra di Stefano Pioli è reduce da ben quattro vittorie consecutive, con anche quattro clean sheet di fila. Numeri da urlo e che non si registravano da parecchio da tempo.

C’è stato il cambio modulo di Stefano Pioli a ridare motivazioni, grinta e fiducia ai suoi ragazzi. Ma non soltanto. Quello recente è un periodo estremamente positivo per il Milan, considerati i rientri di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. Morale alle stelle dunque, dopo un mese di crisi nera che aveva spento morale e motivazioni dei rossoneri. E le cose sono hanno continuato a migliorare, dato che gli ultimi due acciaccati della lista, Ismael Bennacer e Davide Calabria, sono tornati a lavorare ieri in gruppo.

Ciò si traduce col fatto che il Milan ha svuotato completamente la sua infermeria, un fatto che non si registrava da così tanto tempo! E con l’enorme disponibilità di elementi, Stefano Pioli è pronto a rimescolare le carte in vista della sfida alla Fiorentina.

Fiorentina-Milan, due assenze importanti

Sappiamo bene che alla sfida di sabato sera mancheranno Rafael Leao e Rade Krunic. I due rossoneri saranno assenti per squalifica, avendo ricevuto il cartellino giallo quando erano in diffida contro l’Atalanta. Senza il portoghese soprattutto sale un pò di ansia. Nonostante sia stato poco incisivo nelle ultime uscite, ha comunque delle caratteristiche uniche che permettono al Milan di arrivare in area avversaria in maniera molto semplice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)



Al suo posto, nessun dubbio, è atteso Ante Rebic. Uno che per continuità e costanza è mancato tantissimo al Diavolo, e che per questo è chiamato a dimostrazioni importanti a partire dalla sfida contro la Fiorentina. Anche perché le voci di mercato sul suo conto non gli stanno facendo dormire sonni tranquilli.

Il resto della probabile formazione ce la dice Sky Sport. Stefano Pioli è pronto ad altri tre cambi.

Milan, finalmente De Ketelaere?

Manuele Baiocchini ha fatto sapere a Sky Sport, che secondo le prove tattiche odierne, Pioli sembra intenzionato a tre variazioni importanti nel suo scacchiere per la sfida alla Viola. Nè Saelemaekers né Junior Messias. Ad oggi è Davide Calabria, reduce dall’infortunio, il favorito ad un posto da titolare sulla corsia destra. In mezzo, al posto dello squalificato Rade Krunic, il mister ha provato anche oggi Ismael Bennacer al fianco di Sandro Tonali. L’algerino è quindi forse pronto alla titolarità.

E… rullo di tamburi, c’è Charles De Ketelaere avanti per un posto nel tridente d’attacco. Non Brahim Diaz dunque sulla destra o comunque dietro la punta, chiamato probabilmente al riposo. Il belga sembra pronto a ricevere una chance estremamente importante da Stefano Pioli. Si spera che quella contro la Fiorentina possa essere l’occasione giusta per Charles di sbloccarsi e far contenti i tifosi. Il resto della formazione vede Maignan in porta, Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa, Theo Hernandez sulla corsia sinistra, e Olivier Giroud centravanti.