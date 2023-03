Tottenham-Milan, che batosta per Conte: così non va

L’avversario del Milan, il prossimo 8 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è stata battuta da una squadra di seconda divisione

Con Antonio Conte ancora lontano da Londra, il Tottenham non fa proprio una bella figura e viene eliminato, clamorosamente, dalla FA Cup, per mano dello Sheffield United.

La squadra dello Yorkshire, che si trova al secondo posto in Championship, si è imposta tra le mura amiche contro gli Spurs, grazie alla rete segnata a dieci minuti dalla fine da Ndiaye.

Una sconfitta davvero pesante che certifica il momento altalenante del Tottenham. Gli uomini di Stellini si sono presentati in campo con tanti titolari ma non sono riusciti ad avere la meglio di una squadra di seconda divisione. Non proprio un ottimo segnale per gli avversari del Milan in Champions League, che hanno mostrato le solite lacune in fase difensiva. Il Tottenham dopo il ko contro il Milan, che aveva fatto seguito alla sconfitta contro il Leicester per 4 a 1, si era imposta contro West Ham e Chelsea.

Sabato pomeriggio gli Spurs faranno visita al Wolverhampton, che ieri ha perso contro il Liverpool, e si trova al 15esimo posto in Premier League. Sarà chiaramente l’ultima sfida prima del match contro il Milan. Difficile pensare ad un turnover per il Tottenham.

Kane e compagni hanno riconquistato il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League ma il Newcastle, quinto, è lì a quattro punti con due partite in meno. Anche il Liverpool non è così lontano. Vincendo l’ultimo match da recuperare, i Reds si troverebbero a sole tre lunghezze. Il Tottenham, dunque, non può abbassare la guardia.

Momento Milan

Non può farlo in realtà nemmeno il Milan. E’ vero che le vittorie consecutive hanno permesso agli uomini di Pioli di agganciare il secondo posto ma la Roma quinta è solo a tre punti.

Il prossimo weekend, poi, ci sarà un turno di campionato molto interessante. I giallorossi, ad esempio, ospiteranno la Juventus e la Lazio, attualmente quarta, invece, farà visita al Napoli. E’ chiaro che in caso di successo a Firenze, il Milan potrebbe guadagnare ulteriori punti sulle concorrenti.

Stop per squalifica

Contro la Fiorentina, però, non sarà facile. La squadra rossonera, infatti, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Rade Krunic e Rafael Leão, fermati dal Giudice Sportivo per un turno. Saranno pronti per la Champions League ma contro i viola Pioli sarà chiamato a scegliere i sostituti.

Andrà capito se Bennacer, tornato ieri in gruppo, può giocare subito dal primo minuto. Al posto del portoghese tutto lascia pensare, che il tecnico di Parma abbia intenzione di affidarsi ad Ante Rebic