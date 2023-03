Caso Mourinho-Serra, Marelli: “Due cose non mi sono piaciute”

Caso Mourinho- Serra, la procura apre le indagini. L’analisi dell’ex arbitro Marelli: “Non mi sono piaciute due cose”

Continua a far discutere il duro scontro tra Josè Mourinho e l’arbitro Marco Serra. Il litigio tra i due è al vaglio della FIGG. In attesa della decisione in merito l’ex arbitro Marelli commenta la spiacevole situazione tra i due.

E’ appena iniziato il secondo tempo della gara tra Cremonese e Roma, quando scoppia il caos tra l’allenatore dei giallorossi, Josè Mourinho, e il quarto uomo Marco Serra. Il tecnico portoghese protesta per un mancato fallo su Kumbulla, ma la situazione è degenerata con l’allenatore giallorosso quanto mai furioso. Mourinho verrà espulso e verrà squalificato per due giornate, ma a fine partita in conferenza si toglierà tutti i sassolini dalla scarpa.

“Sono emotivo, ma non sono pazzo. E per arrivare alla reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale” ha detto Mourinho nel post partita. Quel “qualcosa” sarebbero le parole rivolte da Serra all’allenatore. ” Fatti i c….i tuoi. Vai a casa, ti stanno prendendo tutto in giro“. Questo sembrerebbe essere stata la risposta del quarto uomo alla richiesta di spiegazioni sul mancato fischio dello Special One, che a quel punto sarebbe andato su tutte le furie.

La testimonianza ha spinto la procura federale ad aprire un’inchiesta sull’episodio. A breve sia Mourinho che l’arbitro verranno ascoltati.

Mourinho – Serra, Marelli dice la sua: “Serra ha sbagliato due cose”

Della questione ha parlato anche l’ex arbitro Luca Marelli, ospite di TVPlay. L’ex direttore di gara ha invitato cautela nel giudicare la questione solo dal labiale. “Bisogna valutare quello che succederà. Ma se le parole sono quelle che sembrano, verranno presi provvedimenti come è giusto che sia”. Serra, spiega, rischia il deferimento e provvedimenti qualora le ipotesi fossero confermate.

💥 Informa @vonRichetti 🇮🇹 La Fiscalía Federal italiana abre una investigación por la expulsión de Mourinho ante la Cremonese 📹 "Se están riendo todos de ti, vete a casa" es lo que parece decir el 4º árbitro, Marco Serra, al portugués 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/OSkdWLdslS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 1, 2023

Marelli ha poi criticato l’atteggiamento del direttore di gara. “Non mi sono piaciute due cose. Il suo linguaggio del corpo. Una persona non parla di spalle ad un’altra, girando la testa per non avere un confronto. E se sei in campo non metti le mani in tasca, come se fossi al pub con gli amici. Le metti fuori per rispetto del ruolo” ha bacchettato. Insomma, Serra ci avrebbe messo parecchio del suo della situazione. Anche se, ammette “Che la Roma sia una squadra non facile da arbitrale è oggettivo”. I giallorossi sarebbero tra le squadre che utilizzano il mettere pressione agli arbitri come tattica. “Ma adesso non funziona più”.

Indipendentemente da quello che emergerà dalle indagini della procura, Mourinho salterà comunque la prossima gara dei giallorossi. “Anche in caso dovessero emergere responsabilità di Serra non c’è tempo sino a domenica. Le persone bene che vada verranno ascoltate venerdì. Poi bisogna vedere cosa succederà. Il procuratore potrà archiviare o deferire” ha spiegato