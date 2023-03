Franck Kessie conquista Barcellona: protagonista nel Clasico, i tifosi lo osannano

Grande prestazione per Franck Kessie con la maglia del Barcellona. I tifosi catalani cominciano ad apprezzare le sue qualità a centrocampo.

La partenza dal Milan, direzione Barcellona, ancora non è stata digerita bene da diversi tifosi rossoneri. Franck Kessie infatti è stato uno dei centrocampisti di maggiore consistenza e continuità nella storia recente del club.

Eppure l’ambientamento di Kessie nel calcio spagnolo non è sembrato semplice come inizialmente previsto. L’ivoriano infatti, che ha scelto di esaltarsi con la maglia blaugrana, ha faticato per imporsi all’interno degli schemi di Xavi, che predilige un gioco palla a terra e molto qualitativo.

Le tante panchine in campionato di Kessie hanno persino fatto presagire una partenza già a gennaio del calciatore classe ’96 (si è vociferato di un clamoroso passaggio all’Inter), ma il tempo di emergere sembra finalmente giunto. L’ex Milan infatti è stato il migliore in campo ieri nel Clasico di coppa contro il Real Madrid.

Kessie splende in Real-Barcellona: stampa e tifosi lo esaltano

Partita da titolare, da dominatore del centrocampo e decisivo anche in zona gol. Kessie ieri in Real-Barcellona, semifinale di andata di Coppa del Re, è risultato il migliore.

L’ex milanista ha anche contribuito con un tiro, deviato in rete da Militao, a portare in vantaggio il Barcellona. Schierato da mezzala sinistra ha giocato una partita come ai vecchi tempi, come quando in Serie A si portava a spasso da solo i mediani avversari. “Ora è chiaro perché al Milan veniva chiamato il Presidente” – ha scritto stamattina il quotidiano catalano Sport.

I tifosi del Barça cominciano finalmente ad apprezzare le qualità e le doti tecniche. Pur non essendo un centrocampista brevilineo e di fantasia, come i vari Pedri e Gavi, ha caratteristiche importanti che fuoriescono quando il gioco si fa duro.

In tanti scrivono su Twitter di come in silenzio e con grande spirito di sacrificio, Franck Kessie sia migliorato e stia dimostrando finalmente tutto il proprio valore.

❗️| Kessié está silenciando seus críticos. Ele contribuiu com o gol e foi o segundo melhor passador depois de Koundé. #fcblive pic.twitter.com/60mT0Ua8YB — Ramon Santos (@Ramonsouzasan17) March 3, 2023

Poc es parla del partidàs de Kessie

Jugador esponja que no ha parat de créixer des de que va arribar. Ja has canviat d’opinió @DBR8 ? — Freddy Klopp (@FreddyKlopp) March 3, 2023

Addirittura c’è chi lo vede al livello di uno dei centrocampisti migliori al mondo, ovvero Kevin De Bruyne, forse il simbolo del ‘tuttocampista’ a livello internazionale. I tifosi del Barcellona però, ad oggi, preferiscono Kessie.

Una pregunta sería sin termear, ¿Por qué de bruyne es más que kessie? — Diego 🇺🇾🇧🇷🇦🇷 (@shoxfurbo) March 3, 2023

Calhanoglu e l’invito a Kessie in direzione Inter

Una beffa atroce per il Milan sarebbe quella di vedere Franck Kessie in futuro con la maglia dell’Inter. Un rumors di mercato di cui si è parlato in tempi molto recenti.

Ad avvalorare tale tesi è stato Hakan Calhanoglu, ex compagno di squadra dell’ivoriano e ‘traditore’ per i tifosi rossoneri a causa del trasferimento all’Inter a costo zero nel 2021.

Queste le dichiarazioni del turco: “È un amico e un grande giocatore. Qui i campioni sono sempre bene accetti… Parliamo tanto, è vero. Lui sa di giocare per una grande squadra, ma sa anche che l’Inter non sarebbe da meno”.