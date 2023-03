Italiano perde un giocatore per infortunio, ufficiale: salta Fiorentina-Milan

Infortunio nella Fiorentina e niente match di campionato col Milan: mister Italiano non avrà a disposizione un giocatore contro i rossoneri.

Sabato allo stadio Artemio Franchi il Milan sfida la Fiorentina e va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Le trasferta a Firenze è sempre molto insidiosa e stavolta non sarà diverso.

Stefano Pioli affronterà la sua ex squadra senza poter contare su Rafael Leao e Rade Krunic, due assenze importanti. In particolare quella del portoghese, che è uno dei migliori giocatori della squadra. Entrambi erano diffidati contro l’Atalanta e sono stati ammoniti, quindi è scattata la squalifica per una giornata.

In attacco dovrebbe esserci Ante Rebic ad affiancare Olivier Giroud, mentre a centrocampo non è da escludere l’impiego di Ismael Bennacer. L’algerino è tornato ad allenarsi in gruppo questa settimana e il mister valuterà se lanciarlo subito dall’inizio oppure preservarlo per il successivo match di Champions League contro il Tottenham.

Fiorentina-Milan: Italiano perde un difensore

Tolti Krunic e Leao, non dovrebbero esserci altre assenze nel Milan. Anche Alessandro Florenzi è pronto a tornare nella lista dei convocati. Invece, nella Fiorentina ci sarà sicuramente un’assenza per infortunio.

Aleksa Terzic, infatti, non sarà della partita. Il club viola ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle sue condizioni dopo l’infortunio accusato contro il Verona: “È stato sottoposto a degli accertamenti diagnostici. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso terapeutico riabilitativo. Le sue condizioni verranno rivalutate nel corso delle prossime settimane“.

Il serbo dovrebbe rimanere fuori per almeno 15 giorni, saltando quindi anche l’impegno di Conference League contro il Sivasspor. Al suo posto come terzino sinistro dovrebbe agire Cristiano Biraghi. Per un Terzic infortunato, c’è un Nikola Milenkovic che invece è pronto a tornare a giocare titolare. Un recupero molto importante per mister Italiano.