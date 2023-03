Pioli: “Adli e Vranckx pronti per giocare, ma dovrò fare delle scelte. Ibra titolare anche adesso”

Segui con noi di MilanLive.it la diretta testuale della conferenza stampa di Stefano Pioli. Il Mister parla alla vigilia di Fiorentina-Milan. Tutte le dichiarazioni

Manca un giorno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri affronteranno domani sera, in trasferta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara tosta, ma che potrà servire a raccogliere altri tre punti importanti in ottica qualificazione alla Champions League. Il Milan è adesso secondo in classifica, a pari punti della cugina Inter. Dopo il mese di gennaio sfortunato e negativo, non ci si possono più permettere passi falsi.

Certamente non sarà una gara semplice. La Fiorentina vanta un organico di ottimo livello, e nell’ultimo recente periodo ha ritrovato smalto e risultati. Lo conferma il passaggio del turno in Conference League, come anche l’ultima vittoria in campionato, netta, contro l’Hellas Verona. Servirà dunque massima concentrazione, in uno stadio in cui non è mai facile imporsi. Fortunatamente, anche il Milan è reduce da un ottimo periodo di ripresa. Quattro vittorie consecutive con altrettanti clean sheet dimostrano che il Diavolo ha ritrovato sé stesso.

L’altra grande notizia è che adesso la rosa rossonera è al completo, con l’infermeria totalmente svuotata. Difatti, anche Calabria e Bennacer sono tornati a lavorare in gruppo nel corso della settimana, e sono quindi a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta toscana. La nota dolente fa capo al fatto che il mister dovrà rinunciare domani a due pedine importantissime come Rafael Leao e Rade Krunic. Il portoghese e il bosniaco dovranno infatti scontare un turno di squalifica, e per questo Pioli sarà costretto a dei cambi.

Di tutto questo, l’allenatore del Milan ne parlerà alle 14.30 in conferenza stampa. Segui con noi LIVE l’evento. MilanLive.it riporterà in diretta tutte le dichiarazioni del mister rossonero.

La conferenza stampa di Pioli

Una partita in nome di Davide Astori domani: “Davide sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una particolare a Firenze, e domani ancora di più. Perchè Davide Astori è sempre con me. Sono contento che sia stata un’associazione in nome di Davide, per aiutare i più deboli. E Davide avrebbe voluto così, perchè era una persona meravigliosa”.

Se la testa è già al Tottenham e come sta De Ketelaere: “E‘ molto importante la partita di domani. Alla Champions League poi ci penseremo. Domani sarà una partita tra due avversarie che si assomigliano molto. Due squadre che vogliono giocare, che verticalizzano. Noi vogliamo giocare e fare bene. In ogni partita ogni mio singolo giocatore deve cogliere l’occasione per mettersi in mostra. Brahim Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e quindi non sarà della partita di domani. Toccherà a Charles, che sta bene e si è allenato bene in settimana”.

Tanti recuperi in vista della Fiorentina: “Sicuramente con la rosa al completo siamo più forti. Domani saranno convocati Calabria e Bennacer. Quindi sì, è ovvio che stiamo meglio”.

Su Thiaw: “Thiaw ha meritato il premio di MVP del mese. Lui ha tanta applicazione e concentrazione. Lui sta facendo tutto con grande attenzione. Rimane un giocatore ancora molto giovane, ma con le caratteristiche per diventare un grande difensore in futuro”.

Quanto minutaggio ha Ibra: “Ibrahimovic potrebbe essere titolare anche adesso. Magari non con un minutaggio completo. Tutti vogliono che lui ci sia e che giochi, i compagni in primis. Voi non lo vedete, ma c’è grande differenza tra un allenamento con Zlatan e uno senza di lui”.

Perchè tanta attesa nell’inserire Thiaw: “Se non l’ho scelto prima è perché ritenevo che qualche suo compagno stesse meglio di lui. Quando mi è sembrato che fosse lui a stare meglio l’ho inserito”.

Su Cardinale: “Cardinale lo sento spesso dopo la partite. Ma mai prima, perché ha molto rispetto per il nostro lavoro”.

Sull’attacco del Milan: “Non credo che neanche l’anno scorso abbiamo avuto un bomber da 25 gol. Siamo bravi a mandare in rete più giocatori. Certo, per un attaccante è importantissimo segnare, ma quello che stanno facendo i miei centravanti è un gran lavoro. Domani non esisterà turn over. Giocherà la formazione migliore come sempre. Nessun turn over in vista del Tottenham”.

Fiorentina e allenatore: “Italiano è uno dei giovani allenatore migliori e più emergenti. E’ difficile per tutti giocare contro la Fiorentina. Noi abbiamo sempre avuto qualche difficoltà, ma abbiamo anche ottenuti ottimi risultati. Anche domani riscontreremo qualche difficoltà, la Fiorentina ha ottimi giocatori. Per questo noi dobbiamo dare il massimo”.

Su Brahim Diaz: “Ha avuto un trauma distorsivo. Faremo di tutto per recuperarlo per la trasferta di Champions contro il Tottenham”.

Su Yacine Adli e Vranckx: “Stanno lavorando molto bene, sono pronti per giocare. Ma ovviamente dovrò fare delle scelte”.

Le domande di Twitch

Domani Rebic titolare: “Rebic si può riscattarsi perché è un giocatore troppo importante, con caratteristiche diverse da quelle di Rafa. Ma comunque ottime. Lo stiamo aspettando”.