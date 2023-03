Milan, assist per il nuovo vice Theo Hernandez: l’agente annuncia la cessione

Il Milan cerca un vice Theo Hernandez per la prossima stagione e potrebbe prenderlo in Italia: l’agente di un terzino apre alla cessione.

Una delle certezze del Milan è sicuramente Theo Hernandez, non ci sono dubbi. Lui è l’indiscusso titolare della fascia sinistra e quando è in giornata diventa devastante. Lo abbiamo visto tante volte e, fortunatamente, è tornato sui suoi livelli dopo un periodo di appannamento.

L’ex Real Madrid fu una scommessa di Paolo Maldini, che nell’estate 2019 volò a Ibiza per convincerlo a firmare nonostante fosse ormai a un passo dal Bayer Leverkusen. L’investimento è costato poco più di 20 milioni di euro e oggi il terzino francese ha più che triplicato il suo valore.

Nell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta il numero 19 rossonero ha messo in campo una grandissima prestazione. Lo abbiamo rivisto giocare al meglio e se lui gira, tutta la squadra ne beneficia. Con le sue accelerazioni, la sua fisicità e il suo preciso piede mancino sa fare male. Il gol dell’1-0 è arrivato da un suo bellissimo tiro da fuori area. E anche difensivamente è stato pressoché perfetto.

Milan, caccia al nuovo vice Theo Hernandez

Un problema del Milan è quello di non avere un vice di Theo Hernandez di ottimo livello. Fodé Ballo-Touré, arrivato a sorpresa dal Monaco nell’estate 2021, non ha mai convinto. Salvo sorprese, verrà ceduto nella prossima estate. Per circa 5 milioni potrebbe lasciare Milanello, le richieste da Francia e Turchia sono arrivate.

Tra i nomi accostati spesso al Diavolo per la fascia sinistra c’è Fabiano Parisi, che sta disputando delle buone stagioni a Empoli e che sembra pronto per fare il salto in una squadra più importante. Ci sono diverse società della Serie A che stanno prendendo in considerazione la possibilità di ingaggiarlo nel prossimo calciomercato estivo.

Mario Giuffredi, agente di Parisi, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del futuro del suo assistito: “È pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo andare via già la scorsa estate, il suo percorso nel club è terminato ed è giusto che il giocatore ambisca a qualcosa di più importante. Ma adesso parlare di squadre è prematuro“.

Parisi colpo ideale?

Parisi è un classe 2000 e nell’Empoli gioca come terzino sinistro in una difesa a quattro. Andrebbe valutato nel nuovo modulo 3-4-1-2 del Milan come laterale a tutta fascia. Sicuramente ha la corsa e le qualità per agire anche in quella posizione. Per quanto riguarda il prezzo, si dovrebbe partire da una base minima di 10 milioni. Essendoci più squadre interessate, non è escluso che tale cifra possa aumentare. Il club toscano spera in una sorta di asta per incassare il più possibile.

Ovviamente, la volontà del calciatore sarà molto importante. Il suo intento è andare in una squadra nella quale poter giocare il più possibile, anche perché spera di essere nel giro della Nazionale maggiore italiana. In quest’ottica, però, il trasferimento al Milan non sarebbe una buona soluzione per lui. Essere il vice Theo Hernandez significa giocare pochissimo. Probabilmente Parisi preferisce un’altra destinazione.