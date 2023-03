Milan, colpo dalla Turchia: affare da 25 milioni

Interesse da parte del Milan per un calciatore danese, di proprietà del Galatasaray. Ecco di chi si tratta: la sua valutazione è già importante, sui 20-25 milioni di euro

In estate può davvero scaldarsi l’asse Istanbul-Milano. Dalla Turchia arrivano nuove voci relative all’interesse da parte del Milan per un calciatore di proprietà del Galatasaray.

Stiamo parlando di Victor Nelsson. Si tratta di un centrale di difesa, danese, che lo scorso 14 ottobre ha compiuto 24 anni. Il giocatore è uno dei punti fermi della squadra turca e la sua valutazione è davvero importante. Secondo il portale Sporx.com, in estate per strappare il calciatore al Galatasaray serviranno almeno 20-25 milioni di euro. Una cifra importante che sembra complicato che il Milan possa decidere di spendere.

I rossoneri, verosimilmente, in estate, decideranno di comprare un nuovo centrale ma a prezzi più contenuti. L’esplosione di Thiaw, d’altronde, può far dormire sonni più tranquilli a Paolo Maldini e Frederic Massara. Per Victor Nelsson ci sarebbe comunque da battere la concorrenza di Atalanta, Fiorentina e Sampdoria.

Intrecci turchi

Le voci relative a Victor Nelsson non sono le prime legate al Milan che provengono dalla Turchia. Per giorni si è parlato della possibilità di un trasferimento all’Adana di Bakayoko. Affare, poi, saltato per la decisione del centrocampista francese di rimanere in rossonero fino al prossimo 3o giugno.

Nelle ultime settimane, però, il calciatore rossonero più legato al campionato turco è stato certamente Ante Rebic. L’attaccante turco sta deludendo parecchio e non è da escludere che faccia la valigie per cambiare aria. Istanbul potrebbe davvero essere una possibilità per il giocatore croato.

Affare Zaniolo

Ma se guarda alla Turchia, pensi soprattutto a Zaniolo. L’attaccante italiano è stato corteggiato dal Milan per tutto il mese di gennaio ma i rossoneri non sono andati oltre il prestito con diritto di riscatto. Proposta che non è stata accettata dalla Roma che voleva garanzie sulla cessione del giocatore.

Zaniolo ha così fatto le valigie trasferendosi ad Istambul per vestire la maglia del Galatasaray. Una scelta che a sorpreso tutti. Il giocatore aveva ricevuto proposte importante, economicamente parlando, dall’Inghilterra, rispedite al mittente. La voglia di Milan da parte di Zaniolo è ancora tanta e in estate il club rossonero potrebbe provare a riportarlo in Italia. Tra il Galatasaray e il giocatore sono stati firmati degli accordi che facilitano il suo ritorno in Serie A. Andrà comunque pagata una clausola rescissoria da 35 milioni di euro che scende con il passare degli anni.