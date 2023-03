Milan, infortunio al ginocchio: l’annuncio di Pioli in conferenza

Stefano Pioli ha annunciato un’assenza nella gara di domani per infortunio. Il rossonero salterà la Fiorentina per un trauma distorsivo.

Il Milan ha passato la settimana a preparare una trasferta importantissima quale quella di domani sera a Firenze. E’ stata una settimana estremamente positiva, non soltanto per le recenti vittorie, ma anche e soprattutto per le condizioni della rosa. L’infermeria del Milan si è infatti svuotata, con anche Ismael Bennacer e Davide Calabria che sono tornati a lavorare in gruppo, e saranno dunque disponibili per la trasferta toscana di domani.

A darne conferma è stato Stefano Pioli oggi in conferenza stampa. Il mister rossonero si è detto contento per i recuperi delle ultime settimane. Ricordiamo che sono ritornati anche altri giocatori fondamentali come Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi. Giocatori che inevitabilmente alzano l’asticella del tasso tecnico, e portano anche una certa leadership nello spogliatoio. Domani, dunque, il Milan avrà tutte le armi per fare bene contro la Fiorentina, ma non sarà comunque semplice.

Come dichiarato da Pioli, la Viola vanta un ottimo sistema di gioco, oltre che una rosa di livello. La squadra di Vincenzo Italiano, inoltre, ha recuperato smalto e risultati nell’ultimo recente periodo. Si presenterà dunque tra le mura del Franchi in un ottima condizione. Per quanto concerne le assenze, alla Fiorentina mancherà Terzic, un giocatore importante per la fascia. Ma in compenso al centro della difesa torna Milenkovic. Un recupero davvero importante per Italiano.

Quanto al Milan, lo sappiamo. Salteranno la gara Rafael Leao e Rade Krunic per infortunio. Ma non soltanto. Se è vero che l’infermeria rossonera si era svuotata, c’è però un nuovo infortunato tra le fila del Milan. Lo ha annunciato Pioli nella conferenza di oggi.

Pioli: “Brahim non sarà della partita”

Stefano Pioli ha sorpreso tutti in conferenza stampa annunciando l’assenza di domani di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo ha subito un infortunio durante la settimana. Niente di grave ha assicurato l’allenatore del Milan, ma la presenza del folletto iberico è incerta anche per la trasferta londinese di Champions League. Nello specifico, Pioli ha dichiarato:

“Brahim Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e quindi non sarà della partita di domani. Ha avuto un trauma distorsivo. Faremo di tutto per recuperarlo per la trasferta di Champions contro il Tottenham. Domani toccherà Charles, che sta bene e si è allenato bene in settimana”.

Domani ci sarà dunque Charles De Ketelaere ad agire sulla destra o dietro l’attaccante in base alle situazioni che la sfida presenterà. Il belga avrà finalmente l’occasione per mettersi in mostra dal primo minuto e provare a fare bene e a stupire. Ma è innegabile che preoccupano attualmente le condizioni di Brahim Diaz. Lo spagnolo aveva trovato costanza e continuità nelle prestazioni, conquistando tutta la fiducia di Stefano Pioli. Il dubbio sulla sua presenza a Londra accende un campanello d’allarme in casa Milan.

Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.