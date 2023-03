Thiago Motta e il retroscena sul Milan: “Rifiutò un sacco di soldi”

Svelato un vecchio retroscena sull’attuale allenatore italo-brasiliano Thiago Motta, che un tempo era molto vicino al Milan.

Thiago Motta in carriera è stato un centrocampista di grande intelligenza tattica e dotato di un gran piede mancino. Lo dice la sua carriera, che lo ha visto arrivare anche a giocare con la maglia della Nazionale italiana.

Oggi l’ex calciatore sta vivendo un’ottima carriera da allenatore. In Serie A ha guidato lo Spezia con buoni risultati ed ora ha raccolto l’importante eredità di Mihajlovic alla guida del Bologna.

I tifosi del Milan hanno applaudito il lavoro di Thiago Motta di recente, poiché la sua squadra è stata in grado di battere l’Inter domenica scorsa, regalando ai rossoneri l’aggancio in classifica al secondo posto.

Canovi e il mancato passaggio al Milan di Thiago Motta

Proprio delle qualità e della carriera dell’ex mediano italo-brasiliano ha parlato oggi Dario Canovi. Lo storico procuratore ha rivelato a Tuttomercatoweb.com di aver quasi portato Thiago Motta da calciatore al Milan.

Un retroscena che risale a circa 15-20 anni fa, quando Thiago Motta militava nel Barcellona: “Noi lo assistiamo da quando era al Barcellona, lui a quel tempo rifiutò un trasferimento al Milan per un sacco di soldi, gli garantivano 1,5 milioni di euro all’anno. Questo perché voleva dimostrare a loro che era un giocatore da Barcellona, poi si fece male due volte. Per un certo periodo non lo abbiamo più seguito ma poi ci siamo ritrovati quando è andato al Genoa”.

Il racconto di Canovi dovrebbe risalire al periodo tra il 2003 ed il 2006, quando Thiago Motta si stava ben mostrando con la maglia del Barcellona ed il Milan di Ancelotti si fece sotto per provare a portarlo in Serie A.

Come detto dal suo agente, Motta rifiutò perché volle giocarsi le proprie carte in Liga. Poi anni dopo accettò la corte del Genoa di Gasperini, che gli diede una seconda chance di carriera. Da lì l’esplosione ed i trasferimenti di lusso ad Inter e PSG.

Thiago Motta ed il rapporto con Ibrahimovic

Una battuta Canovi nella sua intervista l’ha dedicata anche al rapporto tra Thiago Motta e Zlatan Ibrahimovic. I due prima si sono odiati sportivamente parlando, poi sono divenuti grandi amici in seguito.

“Inizialmente, in Italia, aveva avuto un rapporto conflittuale con Ibrahimovic per colpa di uno scontro durante un Genoa-Inter. A Parigi invece il loro rapporto fu meraviglioso, erano sodali e solidali”.